В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимости

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечается с гордостью и уважением, ведь ВСУ - опора и защита страны. Сейчас самые лучшие сыновья и дочери борются за независимость и свободу Украины.

На фото видно, что в Мариуполе на улицах разрушенного захватчиками города патриоты оставили надписи "ВСУ".

Также на одном из домов российские оккупанты оставили преступные символы "спецоперации" "V" и "Z". Однако украинцы перечеркнули эти буквы и внизу написали "ВСУ".

"Мариуполь в оккупации передает поздравление нашим ВСУ с праздником!" - говорится под фото.

В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником (t.me/andriyshTime)