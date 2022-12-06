RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником: фото несокрушимости

В Мариуполе местные поздравили ВСУ с праздником (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе патриоты устроили акцию ко Дню Вооруженных Сил Украины. Они показали, что город ждет украинских защитников.

Фото опубликовал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечается с гордостью и уважением, ведь ВСУ - опора и защита страны. Сейчас самые лучшие сыновья и дочери борются за независимость и свободу Украины.

На фото видно, что в Мариуполе на улицах разрушенного захватчиками города патриоты оставили надписи "ВСУ".

Также на одном из домов российские оккупанты оставили преступные символы "спецоперации" "V" и "Z". Однако украинцы перечеркнули эти буквы и внизу написали "ВСУ".

"Мариуполь в оккупации передает поздравление нашим ВСУ с праздником!" - говорится под фото.

В Мариуполе патриоты поздравили ВСУ с праздником (t.me/andriyshTime)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды.

Также в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь