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В Мариуполе оккупанты заставляют детей вступать в "Юнармию": фото и видео

Мариуполь, Среда 10 апреля 2024 16:06
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В Мариуполе оккупанты заставляют детей вступать в "Юнармию": фото и видео Детей в Мариуполе вербуют для вступления в "Юнармию" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Россияне в оккупированном Мариуполе вербуют школьников, чтобы те поступали в "военно-патриотическую группу "Юнармия". Также детям насаждают пропагандистские нарративы через книги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

В Мариуполе оккупанты продолжают милитаризировать детей

"В оккупированном городе продолжается насаждение российской пропаганды среди школьников. Детей заставляют присоединяться к "военно-патриотической группе "Юнармия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьников используют на официальных мероприятиях, открытиях памятников убийцам. А также отправляют на всевозможные учения с оружием.

"Цель оккупантов - насадить извращенную историю и уничтожить украинскую идентичность. В результате, дети на камеры рассказывают, что украинцы "воевали за другую нацию" во время Второй мировой войны", - говорят в горсовете.

В Мариуполе оккупанты заставляют детей вступать в &quot;Юнармию&quot;: фото и видеоВ Мариуполе оккупанты заставляют детей вступать в &quot;Юнармию&quot;: фото и видеоОккупанты милитаризуют детей в Мариуполе (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

В горсовете показали также фото книг, среди которых пропагандистская "Вперед богатыри" с рашистским символом V. Причем же, ориентирована она именно на детей.

Также оккупанты заставляют детей повторять свои пропагандистские нарративы на камеру и рассказывать о "СВО". Добавим также, что форма представителей "Юнармии" содержит пятиконечную звезду - аналогичную советской. При этом подобные ролики россияне снимают на фоне памятников пионерам.

Читайте также о том, что в Мариуполе оккупанты разносят коммунальные платежки по разрушенным домам.

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе оккупанты уничтожают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры.

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Мариуполь Пропагандист Оккупанты
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