В Мариуполе экологический коллапс: в городском парке образовалась "река" из канализационных стоков

Экологический коллапс в Мариуполе

"За два года оккупации в Мариуполе оккупанты уничтожают экосистему города. Во всех районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю. А река Кальчик все больше загрязняется", - пишут в горсовете.

Они отмечают, что мариупольцы жалуются, что в реку Кальчик в районе поселка Речное Кальмиусского района сбрасывают отходы с бетонного завода.

"Когда-то рыбаки ходили на этот мостик, чтобы рыбки наловить. А теперь здесь молочная река", - возмущаются жители.

Нечистоты спускают в Азовское море (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Раньше оккупанты часть реки Кальчик засыпали землей со шлаком.

"А вот в парке Лепорского образовалась "река" из канализационных стоков. Проблемы с канализацией приобрели уже масштабы коллапса. Сначала постоянные прорывы и затопление домов, а теперь и парков. Захватчики за два года не смогли ни заменить инженерные сети, ни создать эффективное коммунальное предприятие" ", – говорят в горсовете.

Канализационные стоки загрязняют природные водоемы (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Отметим, что проблемы с канализацией в Мариуполе возникают регулярно, но оккупанты их не устраняют. В частности, зимой несколько улиц залило нечистотами, а аварийные бригады никак не реагировали на вызовы местных.