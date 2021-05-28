У Маріуполі з психлікарні втік небезпечний пацієнт, який захопив заручників у банку (фото)

У Маріуполі з психіатричної лікарні втік пацієнт, який проходив примусове лікування після скоєння нападу на відділення банку і захоплення заручників. Наразі тривають розшуки чоловіка.

Про це передали в прес-службі поліції Донецької області.

30-річний Орлов Микола Георгійович, житель Торецька, наприкінці 2020-го увірвався у відділення одного з банків у Лівобережному районі Маріуполя з ножем у руках, де взяв у заручники трьох працівників фінустанови, і погрожував влаштувати вибух. Тоді для затримання зловмисника задіяли слідчо-оперативні групи, спецназівців КОРД, роти поліції особливого призначення. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав, а "вибухівка" виявилася муляжем.

Суд визнав чоловіка неосудним і призначив йому примусове лікування в психлікарні. Але пацієнту 26 травня вдалося втекти.

Поліція звернулася до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити за телефонами: 0963424677 або 102.

Також правоохоронці закликали бути обережними, оскільки чоловік буйний.

"При виявленні розшукуваного дотримуйтеся заходів особистої безпеки, оскільки людина має агресію", - йдеться в повідомленні.

Прикмети пацієнта, який втік з психлікарні та фото:

Чоловікові на вигляд 30-35 років, зріст високий, у пацієнта коротко стрижені темне волосся.

Був одягнений у джинси.

Серед особливих прикмет - велика кількість татуювань по всьому тілу.

У Маріуполі розшукується Микола Орлов, який втік з психлікарні (фото: police.dn.ua)