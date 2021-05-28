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В Мариуполе из психбольницы сбежал опасный пациент, захвативший заложников в банке (фото)

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Мариуполь, Пятница 28 мая 2021 20:09
В Мариуполе из психбольницы сбежал опасный пациент, захвативший заложников в банке (фото) Коллаж РБК-Украина: полиция разыскивает "террориста", сбежавшего из психбольницы Мариуполя
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе из психиатрической больницы сбежал пациент, который проходил принудительное лечение после совершения нападения на отделение банка и захват заложников. Сейчас продолжаются поиски мужчины.

Об этом передали в пресс-службе полиции Донецкой области.

30-летний Орлов Николай Георгиевич, житель Торецка, в конце 2020-го ворвался в отделение одного из банков в Левобережном районе Мариуполя с ножом в руках, где взял в заложники троих работников финучреждения, и грозил устроить взрыв. Тогда для задержания злоумышленника задействовали следственно-оперативные группы, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, а "взрывчатка" оказалась муляжом.

Суд признал мужчину невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психбольнице. Но пациенту 26 мая удалось сбежать.

Полиция обратилась к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 0963424677 или 102.

Также правоохранители призвали быть осторожными, так как мужчина буйный.

"При обнаружении разыскиваемого придерживайтесь мер личной безопасности, поскольку человек имеет агрессию", - говорится в сообщении.

Приметы сбежавшего из психлечебницы и фото:

Мужчине на вид 30-35 лет, рост высокий, у пациента коротко стриженные темные волосы.

Был одет в джинсы.

Среди особых примет - большое количество татуировок по всему телу.

В Мариуполе из психбольницы сбежал опасный пациент, захвативший заложников в банке (фото)

В Мариуполе разыскивается Николай Орлов, который сбежал из психбольницы (фото: police.dn.ua)

Ранее сообщалось, что 28 мая под Киевом из зала суда сбежал подозреваемый, и полиция объявила розыск.

Напомним также, что захватившего банк в Киеве летом 2020-го гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение.

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Новости Украины Происшествия Мариуполь полиция розыск больница захват заложников сбежал
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