У Маріуполі - справжня катастрофа: люди втрачають свідомість прямо на вулицях (фото)

Люди купають дітей в тазиках прямо на вулиці

Через відсутність води в кранах городяни змушені купати дітей в тазиках прямо на вулиці. Також маріупольці продовжують готувати їжу на вогнищах прямо біля будинків. Перуть білизну також у великих мисках.

Як живуть маріупольці без води (фото: Петро Андрющенко)

Люди втрачають свідомість на вулицях

Але найжахливіше те, що багато маріупольців не витримують спеки і відсутності води і втрачають свідомість прямо на вулицях. Страшні кадри вже з'явилися в мережі.

Люди в Маріуполі без води (фото: Петро Андрющенко)

"Люди починають втрачати свідомість прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає.

Маріуполю потрібне негайне втручання гуманітарних місій. Росія принесла смерть, руйнування і пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - написав Андрющенко.