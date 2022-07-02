У Маріуполі окупанти проводять перевірки через спротив жителів
У Маріуполі російські окупанти знову посилили обшуки та перевірки. Причиною став спротив населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
За його словами, зараз окупанти проводять серію перевірок у Маріупольському районі, а наступного тижня перейдуть у місто.
Також у Маріуполі ввели повторну фільтрацію. При в’їзді у місто з Запорізької області навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ.
"Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, Маріуполь взимку може повністю залишитися без тепла, оскільки окупанти зруйнували конструкції котельних.
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