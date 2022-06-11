У Маріуполі окупанти знущаються над людьми гарячим душем у саму спеку (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники цинічно продовжують знущатися над людьми. Вони пропонують місцевим жителям прийняти гарячий душ в саму спеку.

Де в Маріуполі можна прийняти гарячий душ

Ні для кого не секрет, що в місті зараз велика проблема з водою. Помитися неможливо, питної води-дефіцит. Окупанти встановили біля ТЦ "Метро" мобільні душові. Біда в тому, що помитися можна там тільки з 11 до 16.00, тобто в саму спеку.

Дивіться на відео, як все відбувається.

Спалах холери в Маріуполі

Російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. У місті поширюється холера.

Росія обрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".

Гуманітарна ситуація стає все гіршою: питну воду жителі Маріуполя отримують раз на два дні, є проблема з їжею. Окупанти повідомили, що безкоштовну їжу з 1 липня отримуватимуть лише пенсіонери та люди з інвалідністю.