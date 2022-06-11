В Мариуполе оккупанты издеваются над людьми горячим душем в самую жару (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики цинично продолжают издеваться над людьми. Они предлагают местным жителям принять горячий душ в самую жару.

Где в Мариуполе можно принять горячий душ

Ни для кого не секрет, что в городе сейчас большая проблема с водой. Помыться невозможно, питьевой воды - дефицит. Оккупанты установили возле ТЦ "Метро" мобильные душевые. Беда в том, что помыться можно там только с 11 до 16.00, то есть в самую жару.

Смотрите на видео, как все происходит.

Вспышка холеры в Мариуполе

Российская оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В городе распространяется холера.

Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и "кто выживет, тот выживет".

Гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой. Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.