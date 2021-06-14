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У Маріуполі неадекват вбив пінцетом чоловіка на ринку

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Маріуполь, Понеділок 14 червня 2021 21:02
У Маріуполі неадекват вбив пінцетом чоловіка на ринку Колаж-Україна: в Маріуполі недекват вбив чоловіка пінцетом в шию
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 12 червня, в Маріуполі Донецької області на території Центрального ринку відбулося вбивство. Між чоловіками виник конфлікт, після якого один завдав іншому смертельний удар пінцетом в шию і втік.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Поранений 36-річний чоловік помер на місці, не дочекавшись швидкої допомоги. Свідки запам'ятали зловмисника і описали його співробітникам поліції. Протягом двох годин вбивця був спійманий.

У Маріуполі неадекват вбив пінцетом чоловіка на ринку

У Маріуполі недекват вбив чоловіка пінцетом (фото: police.dn.ua)

Ним виявився 53-річний раніше судимий місцевий житель. За місцем його проживання також було виявлено знаряддя злочину. Тепер за умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві неадекватний чоловік причепився до компанії людей на пляжі, які відпочивали і рибалили. Він зламав людям вудки і найстрашніше - вдарив жінку по обличчю. При цьому пізніше з'ясувалося, що він зламав їй ніс і у потерпілої діагностували струс мозку.

Ми також писали про те, що в Одесі дівчина-підліток з лопатою і ножицями напала на пенсіонерку, побила її і пограбувала. 17-річна злочинниця вкрала старенький мобільний телефон і комп'ютер.

Пізніше з'ясувалося, що вона залізла у квартиру 79-річної жінки через вікно. Після пограбування вона замкнула свою жертву в будинку, і втекла.

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