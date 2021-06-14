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В Мариуполе неадекват убил пинцетом мужчину на рынке

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Мариуполь, Понедельник 14 июня 2021 21:02
В Мариуполе неадекват убил пинцетом мужчину на рынке Коллаж-Украина: в Мариуполе недекват убил мужчину пинцетом в шею
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 12 июня, в Мариуполе Донецкой области на территории Центрального рынка произошло убийство. Между мужчинами возник конфликт, после которого один нанес другому смертельный удар пинцетом в шею и убежал.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Раненый 36-летний мужчина скончался на месте, не дождавшись скорой помощи. Свидетели запомнили злоумышленника и описали его сотрудникам полиции. В течении двух часов убийца был пойман.

В Мариуполе неадекват убил пинцетом мужчину на рынке

В Мариуполе недекват убил мужчину пинцетом (фото: police.dn.ua)

Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления. Теперь за умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве неадекватный мужчина прицепился к компании людей на пляже, которые отдыхали и рыбачили. Он сломал людям удочки и самое страшное - ударил женщину по лицу. При этом позже выяснилось, что он сломал ей нос и у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга.

Мы также писали о том, что в Одессе девушка-подросток с лопатой и ножницами напала на пенсионерку, избила ее и ограбила. 17-летняя преступница украла старенький мобильный телефон и компьютер.

Позже выяснилось, что она залезла в квартиру 79-летней женщины через окно. После ограбления она заперла свою жертву в доме, и сбежала.

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