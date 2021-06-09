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В Одесі дівчина-підліток з лопатою і ножицями напала на пенсіонерку, побила і пограбувала

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Одеса, Середа 09 червня 2021 21:41
В Одесі дівчина-підліток з лопатою і ножицями напала на пенсіонерку, побила і пограбувала Фото: людина в наручниках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі неповнолітня зловмисниця проникла в чужий будинок і напала на господиню квартири - пенсіонерку, після чого викрала старенький мобільник і комп'ютер. 17-річну дівчину після скоєння розбою вдалося оперативно розшукати та затримати.

Про це 9 червня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Як було встановлено, в Суворовському районі підліток залізла до квартири 79-річної жінки через вікно. Після цього злочинниця побила стареньку, озброївшись ножицями та лопатою вона погрожувала пенсіонерці, щоб та не пручалася. Захопивши "здобич", дівчина замкнула свою жертву в будинку, і втекла.

"Про подію вчора, 8 червня, близько одинадцятої години дня, в поліцію повідомив син 79-річної жінки, який в момент скоєння злочину був на роботі", - розповіли правоохоронці.

Потерпіла детально описала свою мучительку, і поліцейські швиденько встановили її особу і місце знаходження.

Зловмисницею виявилася місцева дівчина з багатодітної сім'ї, яка раніше потрапляла в поле зору поліцейських за крадіжки.

У бандитки при обшуку вилучили викрадений телефон і ключі від будинку потерпілої, а комп'ютер підліток встигла здати в ломбард.

Дії нальотчиці слідчі кваліфікували як розбій, поєднаний з проникненням у житло, (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Фігурантку відправили в СІЗО. Слідство триває.

Відео: в Одесі 17-річна дівчина побила і пограбувала пенсіонерку

Раніше повідомлялося, що під Києвом випускниця школи жорстоко побила 13-річну дівчинку, а подію зняли на відео очевидці.

Також ми писали про те, що перед цим під Харковом підліток по-звірячому вбив чоловіка, а його друзі спостерігали за розправою.

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