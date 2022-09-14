У Маріуполі людям видають хліб, на який без сліз не поглянеш (фото)

Що видають маріупольцям

За словами Андрющенка, в Маріуполі зараз чергова криза. Тепер - з хлібом.

"Просто його немає. Черга. Черга. Черга. На подолання кризи окупанти видають людям безкоштовно хліб з пеніциліном. Тобто - цвіль. Криза - слово синонім Маріуполя при окупантах", - підписав знімок радник мера.

Маріупольцям видають хліб з пліснявою (фото: Петро Андрющенко)

Яка ситуація з хлібом у місті

За інформацією міськради, маріупольці стоять в принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати.

У більшості жителів Маріуполя немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили й залишили певним пільговим групам.

"За словами жителів, безкоштовний "кирпичик" їсти неможливо, він просто з борошна і води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати в їжу",-повідомляють очевидці.