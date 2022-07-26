ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Просто лють": у Маріуполі місцеві жителі вимушені облаштовувати житло на вулиці (відео)

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 26 липня 2022 18:25
"Просто лють": у Маріуполі місцеві жителі вимушені облаштовувати житло на вулиці (відео) У Маріуполі люди облаштували житло на вулиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі після зносу їхніх будинків російськими окупантами вимушені облаштовувати собі житло під відкритим небом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами словами, місцеві жителі через російських військових змушені жити під відкритим небом.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім просто неба. Мабуть, саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд", - йдеться у повідомленні.

&quot;Просто лють&quot;: у Маріуполі місцеві жителі вимушені облаштовувати житло на вулиці (відео)У Маріуполі люди облаштували житло на вулиці (скрін з відео)

Також він додав, що зараз 21 століття і люди вимушені облаштовувати побут на вулиці.

"А якщо чесно - тут не вистачає слів. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Лють. Просто Лють", - додав радник мера Маріуполя.

На відео видно, що на вулиці стоїть побутова техніка, дивани, крісла та все те, що залишилось від домівок людей.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти.

Також ми писали, що діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя