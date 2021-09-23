Маринований гострий перець на зиму: готуємо за справжнім кавказьким рецептом!

"Маринується перець нескладно. Важливо правильно підібрати зелень, маринад і правильно приварити перці", - запевняє кулінар.

Фото: Так виглядає готова закуска

Інгредієнти для заготовки на зиму:

Перець червоний гострий - 6-10 шт.

Зелень кінзи - 3 гілочки

Зелень кропу - 3 гілочки

Зелень м'яти (за бажанням) - 1 гілочка

Часник - 1 головка

Виноградний оцет - 100 мл

Сіль, caxap, коріандр горошком, гвоздика, перець чорний і запашний горошком, лавровий лист, спеції

Покрокове приготування страви

Візьміть ідеально дозрілі перці без домішки зелених і бурих прожилок. З зелених гілочок кінзи, м'яти, кропу треба обірвати всі листочки, видаливши жорсткі стебла (вони в маринаді не використовуються). Подрібнювати зелень не потрібно - залиште листочки цілими.

Часник розберіть на часточки, але не очищайте (часник теж замаринується і стане відмінною закускою).

Стручки перців вимийте і проткніть тонким ножем наскрізь, в місці плодоніжки, інакше при маринуванні всередині залишиться повітря. Складіть стручки в каструлю і залийте окропом. Витримайте під кришкою 5 хвилин, а потім злийте воду і ще раз залийте окропом. Так треба зробити 3-4 рази, щоб приварити перці, але не зварити.

Важливо, щоб стручки були м'якими, але, ні в якому разі, не розлізлися в кашу.

Можна також залити перці в керамічній каструлі холодною водою, поставити на вогонь і зварити після закипання 2-3 хвилини. Потім вимкнути вогонь і протримати під кришкою 15 хвилин.

Тим часом вимийте скляну банку відповідного розміру - треба щоб всі перці влізли в банку, і ще залишилося небагато місця для часнику, зелені і маринаду. Банку обов'язково залийте крутим окропом з чайника, хоча б на 5 хвилин. Або стерилізуйте будь-яким доступним способом.

У каструлю налийте 1,5 склянки холодної води, додайте туди:

1 ч. л. солі

2 ч. л. caxapa

2 ч. л. коріандру горошком

5-6 горошин чорного перцю

2-3 горошини запашного перцю

1-2 гвоздики

2-3 лаврових листки

всі зубчики часнику

всю підготовлену зелень

Доведіть маринад до кипіння і влийте туди 100 мл виноградного оцту - з білого або червоного винограду. Кип'ятіть маринад 2-3 хв, потім зніміть каструлю з вогню і дайте постояти 15 хвилин.

У стерилізовану банку на саме дно викладіть з маринаду всю зелень і часник. Акуратно витягніть з каструлі зварені гострі перці, намагаючись не пошкодити їх, і покладіть в банку. Коли всі стручки укладені в банку, залийте маринад, намагаючись, щоб в банку потрапили всі горошини коріандру, чорного і запашного перцю, гвоздика.

Акуратно тупим кінцем вилки притисніть стручки перцю всередині банки, намагаючись, щоб вони залишилися цілими, і з них вийшло максимум повітря. Залийте банку киплячим маринадом під самий край горлечка, скільки влізе. Залишки маринаду можна вилити і відразу ж закупорити банку кришкою. Укутайте маринований гострий перець в банках теплим пледом і залиште до повного охолодження.

Зберігати маринований гострий перець можна поза холодильником.