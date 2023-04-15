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Марина Порошенко и "Солидарная молодежь" собрали 2 тысячи пасхальных корзин для военных

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Суббота 15 апреля 2023 15:54
Марина Порошенко и "Солидарная молодежь" собрали 2 тысячи пасхальных корзин для военных Фото: Марина Порошенко и "Солидарная молодежь" собрали 2 тысячи пасхальных корзин для военных (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Волонтеры ОО "Солидарная молодежь" передали десятку бригад на восточном и южном направлении пасхальные корзины, а также технику и снаряжение.

Об этом сообщила Марина Порошенко, которая также приняла участие в сборе помощи.

По ее словам, сейчас задача волонтеров - не только помочь военным необходимым оборудованием, техникой, средствами защиты, а в канун праздника еще и добавить хоть немного пасхального настроения.

"Поэтому сегодня вместе с ОО "Солидарная молодежь" в рамках проекта MilitaryBox. Пасхальный тур" мы формируем 2 тысячи индивидуальных пакетов с содержанием традиционной украинской Пасхальной корзины. К каждому из них кроме вкусностей и пасхи будет добавлена окопная свеча, которая будет служить хорошим средством для разогрева пищи", - рассказала Марина Порошенко.

Марина Порошенко и &quot;Солидарная молодежь&quot; собрали 2 тысячи пасхальных корзин для военных

Кроме того, молодежь собрала средства и приобрела для 10 военных бригад самое необходимое им оборудование и технику. Это внедорожник, моторная лодка, тепловизор, "Старлинк", портативные зарядные станции, планшеты, павербанки, фонарики, бинокли и форма.

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Пасха Марина Порошенко