Марина Порошенко розказала, як доглядати за садом та городом

Дружина п'ятого президента України, лідер команди "Європейська солідарність" у Києві Марина Порошенко показала, які овочі вирощує на городі. У неї в гостях побували народні депутатки "ЄС".

Про це написала на своїй сторінці в Facebook нардепка Ірина Геращенко та опублікувала відповідні фото.

Разом із Геращенко в гостях у Порошенків побували парламентарки Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Ніна Южаніна, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Марина Порошенко вирощує огірки, кабачки, кілька видів помідорів, капусту, перець, баклажани, гарбузи. Між грядками ростуть чорнобривці й ревінь, які віднаджують жуків і равликів.

Також про обмін професійним досвідом із дружиною п'ятого президента розповіла волонтер та завзята садівниця Тамара Горіха Зерня.

Волонтерці Марина Порошенко розповіла, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більш як десять років працює над цією мрією. Дружина п'ятого президента вчилася на професійних курсах, а також радилася з кращими селекціонерами і садівниками України і Європи, її прекрасно знають у найбільших розплідниках і маленьких приватних магазинчиках.

Тамара Горіха Зерн також заначила, що нині вони з Мариною Порошенко працюють над одним масштабним проектом. Проте подробиці її вона поки не розкриває.