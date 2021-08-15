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Марина Порошенко розказала, як доглядати за садом та городом

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Київ, Неділя 15 серпня 2021 17:41
Марина Порошенко розказала, як доглядати за садом та городом Фото: Марина Порошенко розказала, як доглядати за садом (Тамара Горіха Зерня / Facebook)
Автор: Styler

Дружина п'ятого президента України, лідер команди "Європейська солідарність" у Києві Марина Порошенко показала, які овочі вирощує на городі. У неї в гостях побували народні депутатки "ЄС".

Про це написала на своїй сторінці в Facebook нардепка Ірина Геращенко та опублікувала відповідні фото.

Разом із Геращенко в гостях у Порошенків побували парламентарки Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Ніна Южаніна, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Марина Порошенко вирощує огірки, кабачки, кілька видів помідорів, капусту, перець, баклажани, гарбузи. Між грядками ростуть чорнобривці й ревінь, які віднаджують жуків і равликів.

Марина Порошенко розказала, як доглядати за садом та городом

Також про обмін професійним досвідом із дружиною п'ятого президента розповіла волонтер та завзята садівниця Тамара Горіха Зерня.

Волонтерці Марина Порошенко розповіла, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більш як десять років працює над цією мрією. Дружина п'ятого президента вчилася на професійних курсах, а також радилася з кращими селекціонерами і садівниками України і Європи, її прекрасно знають у найбільших розплідниках і маленьких приватних магазинчиках.

Тамара Горіха Зерн також заначила, що нині вони з Мариною Порошенко працюють над одним масштабним проектом. Проте подробиці її вона поки не розкриває.

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Марина Порошенко
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