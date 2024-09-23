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Маричка Падалко высказалась о желании выехать за границу

Понедельник 23 сентября 2024 12:31
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Маричка Падалко высказалась о желании выехать за границу Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "плюсов" Маричка Падалко призналась, возникало ли у нее желание выехать из Украины за границу и как часто общается со своей коллегой и подругой Лидией Таран.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью телеведущей Апострофу.

Хотела ли Падалко выехать из Украины

По словам знаменитости, у нее ни разу не было такого желания. Ответ на вопрос, где ей нравится больше жить - за границей или в Украине, Маричка дала себе очень давно, когда по семейным обстоятельствам длительное время находилась в Европе.

"Сейчас у меня не было никаких иллюзий. Поэтому если мы с мужем и спорили насчет поездки за границу, то это касалось просчета шагов наперед, если бы я вынуждена была уехать из Киева в случае угрозы", - поделилась телеведущая.

Маричка Падалко высказалась о желании выехать за границу

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Планов у меня не было, но муж настоял, и в конце 2022 года, когда начались обстрелы инфраструктуры, мои девочки поехали в Прагу, где пробыли больше года, а потом вернулись домой", - добавила она.

Когда же у Падалко поинтересовались, планирует ли ее подруга Лидия Таран, которая после начала большой войны уехала во Францию, возвращаться в Украину, ответила лаконично: "Мы часто общаемся, а о планах лучше расспрашивать саму Лиду".

Маричка Падалко высказалась о желании выехать за границу

Маричка Падалко и Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)

Ранее Маричка Падалко призналась, за что ее "очаровал" Майкл Дуглас.

Также она показала фото со взрослым сыном.

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