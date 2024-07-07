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Маричка Падалко рассказала, какую новую должность занимает ее муж в ВСУ

Маричка Падалко с мужчиной (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная телеведущая Маричка Падалко рассекретила новую должность ее мужа Егора Соболева в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "Сніданок з 1+1".

Какую теперь должность занимает Егор Соболев

По словам телеведущей, ее муж теперь является заместителем командира всего отряда спецназначения, где он ранее возглавлял роту БПЛА.

"А это означает частые командировки в Киев для планирования операции, а это еще означает, что мы чаще видимся. Сейчас тяжело всем, потому что никто не видит, когда и как, скажем так", - поделилась журналистка.

 

Напомним, в 2021 году Соболев получил военную специальность "стрелок". Также он заключал контракт с подразделением территориальной обороны.

В начале полномасштабной войны участвовал в боях за Ирпень. 
Муж Падалко был одним из военных, которые освобождали Киевскую область от оккупантов.

К слову, супруги воспитывают троих детей: сына Михаила и дочерей Марию и Екатерину.

Маричка Падалко с детьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Также у Соболева есть дочь от первого брака Алиса.

Недавно сын Падалко и Соболева Михаил собрал свой первый FPV-дрон.

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