Маричка Падалко покорила архивными фото свадьбы с мужем, который сейчас в ВСУ

"Сегодня у нас обоих день рождения. В этот день 15 лет назад мы официально стали мужем и женой", - рассказала Падалко.



Маричка Падалко показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Также она поделилась, какой была ее свадьба с Егором Соболевым.

"Единственным нашим свидетелем был мой коллега и режиссер Борис Долина. Он согласился нас пофотографировать. С 2022 года Егор и Борис - в ВСУ", - отметила телеведущая.



Маричка Падалко и Борис Долина (фото: instagram.com/marichkapadalko)

На снимках, которые она смонтировала в короткий ролик, показано, что свадьба была достаточно скромной. Невеста выбрала белое платье с контрастными черными вставками, а жених был в синем костюме, белой рубашке и оранжевом галстуке. К слову, с тех пор ведущая практически не изменилась.



Свадьба пары состоялась 15 лет назад (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Отметим, что брак с Егором Соболевым был для Марички Падалко вторым.

Со своим первым мужем, имя которого она до сих пор держит в секрете, они учились в одной школе. Они поженились, когда телеведущей было 22 года, а ее избраннику 23 лет. Они прожили в браке более 10 лет, однако детей в этом браке не было.

Затем Падалко влюбилась в Егора Соболева и подала на развод с первым мужем. На момент знакомства с телеведущей он был также женат и воспитывал дочь. В одном из интервью ведущая честно призналась, почему оставила первому супругу все имущество.

Пара воспитывает троих детей: сына Михаила (2007 г. р.), дочерей Марию (2008 г. р.) и Екатерину (2010 г. р.).



Свадьба Марички Падалко и Егора Соболева (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Отметим, что Соболев с первых дней полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Украины. Экс-нардеп и журналист заключил контракт с ТрО, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины. В период полномасштабной войны мужчина занимается выполнением различных боевых задач, в частности в первые недели полномасштабной российской агрессии он боролся с оккупантами в Ирпене.



Егор Соболев (фото: instagram.com/yehorsoboliev)