Как изменился сын Виталия Козловского за год: жена певца поделилась милыми фото
Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко продемонстрировала в сети фото их сына Оскара в честь первого дня рождения, которое они отпраздновали вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Бакуменко показала первое фото из роддома, на котором певец держит на руках новорожденного сына.
Виталий Козловский с сыном Оскаром в роддоме (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Затем она продемонстрировала в сети, как малыш вырос за этот год.
На первом кадре Оскар изображен с милыми плюшевыми мишками и надписью "One".
Сын Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Она опубликовала серию снимков Оскара в одинаковых нарядах, как только он родился и когда ему исполнился 1 год.
Новорожденный Оскар и как ребенок выглядит теперь (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)
На снимках можно увидеть, как он подрос.
Оскару исполнился 1 годик (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)
На красочных фото мальчик позирует в различных "луках", с аксессуарами и игрушками, а также с реквизитом в виде крошечной мебели.
Сын Виталия Козловского (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"С днем рождения, наш котик! Мы очень тебя любим! Этот год прошел как мгновение, но мы сохранили в фото эти бесценные мгновения. Только посмотрите, как он вырос", - написала молодая мама в подписи к снимкам.
Юлия Бакуменко показала, как вырос ее сын Оскар (коллаж из фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать трогательные снимки:
- "Ну такой он сладенький", - отметила Рамина
- "Подборка фото - просто супер. Такая классная идея и такой классный Оскар"
- "Маленькое чудо"
- "Оскар Витальевич снова умилил все пространство! Поздравляю с первым годом жизни, растите здоровыми и счастливого детства"
- "Счастья красавчику Оскару".
Оскару исполнился 1 годик (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Напомним, сына Виталию Козловскому родила его супруга Юлия Бакуменко, которая много лет была и остается пиарщицей артиста. Пара долгое время скрывала свои отношения, и только в 2023 году поженилась.
25 февраля 2024 года у них родился сын, которого назвали Оскар.