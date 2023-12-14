Марго Робби показала, как носить кожаное платье от украинского бренда (фото)

Марго Робби зажглась в платье от украинского бренда

Марго является известной ценительницей красивой и стильной одежды. Она часто выходит в свет в очень элегантных образах, это могут быть платья, костюмы и даже пижамы.

Актриса часто выбирает вещи украинских дизайнеров, неоднократно женщина выходила на свои премьеры и звездные мероприятия в интересных платьях, имеющих "украинские корни".

В этот раз Робби выбрала платье от дизайнера Мэри Фуртас. 33-летняя звезда "Барби" одела платье-бандо CHOCO KILLA шоколадного цвета из веганской кожи с обольстительным разрезом позади бренда Cultnaked.

Это платье стоит почти 15 тысяч гривен и она удачно подчеркнула его стройную и такую роскошную фигуру. Поскольку платье подчеркивает талию и открывает зону декольте, шеи и ключиц - это привлекает взгляды.

Также свой довольно простой и элегантный образ Марго дополнила солнцезащитными очками коричневого цвета с широкой черной оправой. А также двумя достаточно массивными кольцами на руке.

Марго Робби в платье от украинского бренда (фото: instagram.com/cultnaked)

Если присмотреться, то можно заметить, что Робби сделала свеженький маникюр светло-желтого цвета, очень хорошо и гармонично сочетающегося с цветовой гаммой в образе, который выбрала звезда культового фильма "Барби".

Стоит сказать, что одежда украинского бренда даже засветилась в самом фильме "Барби", это была пижама, созданная брендом Sleeper. Кстати, его также довольно часто выбирают голливудские звезды. И Марго Робби не исключение.

Так что можно смело сказать, что актриса является одной из послов украинских дизайнеров в Америке.