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Маргарита Паша вирушила на конкурс Міс Світу: фото та відео з "Борисполя"

STYLERЖиття    20.11.2019 - 20:39
Маргарита Паша вирушила на конкурс Міс Світу: фото та відео з "Борисполя"
Міс Україна 2019 Маргарита Паша вирушила на "Міс Світу" (фото: колаж РБК-Україна)

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вилітала в Лондон на конкурс Міс Світу

Сьогодні, 20 листопада, Міс Україна 2019 Маргарита Паша влаштувала фотосесію в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом до Лондона, де 14 грудня пройде міжнародний конкурс Міс Світу 2019.

Проводжати Маргариту прийшли близькі друзі моделі, а також ті, хто хотів сфотографуватися переможницею конкурсу краси в Україні в цьому році. Модель відчувала себе розкуто і була в гарному настрої.

Маргарита Паша вирушила на конкурс Міс Світу: фото та відео з &quot;Борисполя&quot;

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вирушила на "Міс Світу" (фото: instagram.com/margoritapasha)

Дівчина заявила, що летить до Лондона лише за перемогою. При цьому вона зазначила, що як мінімум сподівається, що займе місце в топі міжнародного конкурсу краси.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вирушила на "Міс Світу" (відео: YouTube)

Крім того, Маргарита розповіла, що хоче познайомитися з іншими учасницями Міс Світу 2019. При цьому в Лондоні її будуть підтримувати знайомі. Так що підтримка у неї буде.

Маргарита Паша вирушила на конкурс Міс Світу: фото та відео з &quot;Борисполя&quot;

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вирушила на "Міс Світу" (фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, що Маргарита Паша відверто розповіла про свою сім'ю і особисті відносини. Дівчина народилася насправді не в Україні, а переїхала з батьками до Харкова, коли їй було три роки. Але вона є громадянкою України і не розуміє людей, які роблять на цьому акцент.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вирушила на "Міс Світу" (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита також розповіла про свою матір і зазначила, що захоплюється нею і тим, як вона побудувала свій власний бізнес. Модель зізналася, що в даний час вона ні з ким не зустрічається, тому що у неї на це просто немає часу.

Маргарита Паша вирушила на конкурс Міс Світу: фото та відео з &quot;Борисполя&quot;

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

В даний час дівчина вибрала для себе кар'єру і зараз вона зосереджена лише на цьому. Вона розповіла, що прокидається о 4 ранку, щоб о 7 годині бути вже в ефірі.

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