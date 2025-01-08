Мандрики: рецепт украинской выпечки, которая понравится каждому

Мандрики - небольшие пирожки, тесто для которых замешивали со сметаной, а для начинки использовали творог и вишни. Считается, что название этой выпечки в народе было связано с легендой о странствиях апостолов Петра и Павла.
О том, как готовить мандрики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Для того, чтобы приготовить украинские мандрики, понадобятся такие продукты:
Чтобы замесить тесто для мандриков, подогрейте масло, чтобы оно стало мягким, но не превратилось в жидкость. Просейте к маслу муку, добавьте соду и разрыхлитель.
Также всыпьте к ингредиентам 2 ст. л. сахара и перетрите смесь в крошку. После этого разбейте к ингредиентам 1 яйцо, влейте сметану - и вымешайте тесто.
Как готовить мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)
Чтобы тесто не обветрилось за время приготовления начинки, положите его в миску и накройте пищевой пленкой. Для приготовления начинки мандриков отделите яичный желток от белка, добавьте к белку воду и тщательно перемешайте.
Перетрите творог через сито или перемелите в блендере. Добавьте к желтку 1 ст. л. сахара, тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции. Влейте желток к творогу и смешайте ингредиенты для начинки.
Достаньте из вишен косточки, после чего присыпьте сахаром и крахмалом. Так ягоды будут менее влажными.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм, вырежьте стаканом кружочки и переложите тесто на застеленный пергаментом противень. Чтобы сделать мандрик, выложите на кусочек теста 1 ч. л. творожной начинки, а затем вдавите в нее вишню.
Смажьте начинку и тесто белком, а затем накройте вторым кружочком. Соедините края теста и сделайте волны зубчиками вилки.
Как готовить мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)
Смажьте поверхность мандриков белком и сделайте в каждом пирожке несколько проколов зубочисткой. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мандрики в течение 20-25 минут.
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