Мандрики: рецепт украинской выпечки, которая понравится каждому

Что нужно для мандриков

Для того, чтобы приготовить украинские мандрики, понадобятся такие продукты:

мука - 320 г

вода (кипяченая) - 1 ст. л.

яйца - 2 шт.

сливочное масло - 60 г

вишни (замороженные) - 300 г

сметана - 150 г

творог - 200 г

крахмал - 1 ч. л.

сахар - 5 ст. л.

соль - 1/4 ч. л.

сода - 1/2 ч. л.

разрыхлитель - 1 ч. л.

Как готовить мандрики

Чтобы замесить тесто для мандриков, подогрейте масло, чтобы оно стало мягким, но не превратилось в жидкость. Просейте к маслу муку, добавьте соду и разрыхлитель.

Также всыпьте к ингредиентам 2 ст. л. сахара и перетрите смесь в крошку. После этого разбейте к ингредиентам 1 яйцо, влейте сметану - и вымешайте тесто.

Как готовить мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы тесто не обветрилось за время приготовления начинки, положите его в миску и накройте пищевой пленкой. Для приготовления начинки мандриков отделите яичный желток от белка, добавьте к белку воду и тщательно перемешайте.

Перетрите творог через сито или перемелите в блендере. Добавьте к желтку 1 ст. л. сахара, тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции. Влейте желток к творогу и смешайте ингредиенты для начинки.

Достаньте из вишен косточки, после чего присыпьте сахаром и крахмалом. Так ягоды будут менее влажными.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 2-3 мм, вырежьте стаканом кружочки и переложите тесто на застеленный пергаментом противень. Чтобы сделать мандрик, выложите на кусочек теста 1 ч. л. творожной начинки, а затем вдавите в нее вишню.

Смажьте начинку и тесто белком, а затем накройте вторым кружочком. Соедините края теста и сделайте волны зубчиками вилки.

Как готовить мандрики (скриншот / Кулінарні витівки)

Смажьте поверхность мандриков белком и сделайте в каждом пирожке несколько проколов зубочисткой. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте мандрики в течение 20-25 минут.