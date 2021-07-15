Мамонов помер від коронавірусу: що легендарний артист говорив про Україну (відео)

Петро Мамонов помер від ускладнень коронавірусної хвороби в лікарні в Москві (РФ) у віці 70 років. Легендарний музикант, актор і поет ще минулого року зібрався відвідати Україну, але лідеру рок-групи "Звуки Му" відмовили у в'їзді через виступ в окупованому Росією Криму.

Якими висловлюваннями про Україну запам'ятався Мамонов, його ставлення до політики Кремля - читайте в матеріалі нижче.

Петро Миколайович досить часто давав концерти в Україні і тепло відгукувався про публіку на своїх виступах. Крайньою програмою, яку культовий артист презентував на сцені київської консерваторії, була його моновистава "Дід Петро і зайці" у 2013-му.

Після Революції Гідності взимку 2013-2014 років, інтервенції Росії в Україну та окупації частини нашої території, Мамонов нечасто коментував те, що відбувається, але фактично підтримав захоплення Криму й агресивну політику Кремля.

Так, наприклад, у квітні 2014 року під час онлайн-конференції з російськими шанувальниками на сайті 72.ru Мамонов схвалив дії РФ в українському півострові, пояснивши це тим, що інакше Крим нібито міг потрапити під негативний культурний вплив Заходу.

"Ми потрібні Заходу й америкосам розбещені, ледачі, релаксові, що в "Макдональдсах" сидять, ***** жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. "Вирвали", і справа вірна", - відповів російський рокер, відомий своєю релігійністю.

Фото: скрін 72.ru

Але вже у серпні 2014 року на провокаційні запитання представників росЗМІ в дусі "як зупинити цю бійню на Україні?" в інтерв'ю "Аргументам і фактам" Мамонов був трохи акуратніше в словах і відповідав наступне:

"Звідки я знаю? Я ж не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, - вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось воно, велич простоти, лагідності та смирення! Ось як нам треба чинити з Україною. Що я ще можу порадити? Я у своїй-то сім'ї налагодити життя не можу (нормально)"...

"Війна в Україні - це ж не причина, а плоди, результати діяльності людини, яка живе ось цим: відняти, вбити, зрадити "в ім'я справедливості" - невідомо якої. Під час Громадянської війни в Росії адже те ж саме було - брат на брата. Диявол місить, а наша справа - не піддаватися"...

До речі, через рік лідер групи "Брати Карамазови", прихильник Путіна і "кримнашист", зібрався організувати в Києві в Палаці Спорту концерт під назвою "Любов врятує світ", на якому серед запрошених артистів, які висловлювали публічну підтримку "возз'єднанню Криму і Росії", був і Мамонов. Анонс заходу викликав скандал, і його скасували.

У лютому 2016 року Петро Мамонов приїхав до Києва для виступу і потрапив в ефір "5 каналу", де поділився своїм ставленням до революцій, а також висловився про боротьбу з внутрішніми демонами, самовдосконалення, творчість, православ'я, розповів про написання нового альбому, і описав, як проходить його день. Про політику артист вперто не бажав говорити всі 16 хвилин передачі.

Відео: Петро Мамонов розповів про внутрішню революцію, віру і творчість

У 2017-му Петро Мамонов через відвідування захопленого Росією Криму потрапив в базу злочинців українського центру "Миротворець" у розділ "Чистилище".

Скріншот з сайту myrotvorets.center

І ось через кілька років, наприкінці 2020-го, Мамонова разом з якоюсь жінкою зупинили прикордонники в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу з Туреччини. Тоді російський музикант пояснив, що приїхав в Україну з приватною метою, але Петру Миколайовичу через незаконні кримські гастролі заборонили в'їзд в нашу країну терміном на 3 роки, і завернули назад до Туреччини.

Трохи пізніше Мамонов відреагував на заборону в'їзду в Україну публікацією такого вірша в мережі.

фото: скрін поста facebook.com/mamonovpetr