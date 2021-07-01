Легенда радянського року потрапив в реанімацію з коронавірусом: уражені легені

Радянський рок-музикант Петро Мамонов госпіталізований в лікарню в дуже важкому стані. Дружина Мамонова повідомила, що він знаходиться в реанімації з коронавірусом.

Лідер групи "Звуки Му", легендарний рок-музикант, поет, співак і актор Петро Мамонов знаходиться в московській лікарні "Комунарка" в дуже важкому стані. За словами медиків, у нього уражена Права легеня – на 60%, ліва - на 70%.

Ситуація ускладнюється тим, що 70-річний Мамонов не так давно переніс інсульт і у нього є супутнє захворювання – ішемічна хвороба серця. У серпні 2019 року в артиста стався інфаркт міокарда і протягом двох тижнів йому зробили відразу дві операції на серці.

Хто такий Петро Мамонов

Артист народився 14 квітня 1951 року в Москві. З ранньої юності захоплювався рок-музикою, в молодості був московським хіпі. Закінчив спочатку поліграфічний технікум, потім відучився три курси в поліграфічному інституті. Змінив багато професій і майже на 10 років закинув музику.

На початку 1980-х створив власну рок-групу "Звуки Му". Спочатку виступав на квартирниках, потім стали брати участь у збірних концертах з групами "Браво", "Акваріум", "Зоопарк" і "кіно". Перший великий концерт група дала в 1984 році, проте справжня популярність до музикантів прийшла тільки після 1987 року.

На початку 1990-х Петро Мамонов почав захоплюватися акторською майстерністю - брав участь у театральних постановках і почав зніматися в кіно. У 2008 році випустив першу збірку поетичних афоризмів. У 2014 році почав вести авторську програму "золота полиця" на радіостанції "Ехо Москви".