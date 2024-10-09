"Мама, хочу котика или собачку". Что делать и как говорить с детьми, которые просят завести животное

Когда стоит заводить животное

Если вашему ребенку еще нет 10 лет, то нести ответственность за животное он точно не сможет. Лучший возраст - это 12-13 лет. Если вы готовы нести ответственность за животное самостоятельно и осознаете, что весь уход будет на вас, а ребенок будет помогать - то завести животное можно и раньше.

Кроме того, психологи советуют еще и ориентироваться на развитие ребенка. Бывает так, что в 10-11 лет дети показывают, что готовы к ответственности, а бывает и так, что в 14 лет ребенок еще к такому шагу не готов.

Почему нельзя дарить животное

Ветеринарные врачи, волонтеры и кинологи постоянно напоминают, что дарить животное - плохая идея. Щенок или котенок вызывает кучу положительных эмоций, а впоследствии у животного начинается подростковый возраст и взросление. И выдержать дополнительные заботы бывает очень сложно.

Многие бездомные кошки и собаки - это воспитанники, чьи безответственные владельцы устали от них и не сочли нужным позаботиться о дальнейшей судьбе животного.

В лучшем случае таких животных ждет приют и новые владельцы, которым понадобится минимум год, чтобы проработать эмоциональные травмы животного, пережившего предательство близких.

В худшем случае - животные начинают болеть, они погибают под колесами авто, от холода, от яда и еще по многим причинам.

Как говорить с ребенком о животном

Дети очень просят котика или собачку, иногда даже требуют. И обещают ухаживать, заботиться, выгуливать - и что угодно, чтобы родители согласились. Но животное - это не только прекрасное и веселое приложение к семье, но и большая ответственность.

Это живое существо, которое нужно будет кормить, выгуливать, лечить, уделять внимание. Нельзя заводить животное на волне эмоций, поддавшись на уговоры или из желания преподнести подарок-сюрприз.

Если ребенок заводит разговор о домашних животных, старайтесь плавно переводить разговор на плоскость ответственности. Задайте следующие вопросы:

Кто будет купать, вычесывать каждый день шерсть, убирать за ним (в том числе если написает и накакает не в туалет, не на улице, а дома)?

Кто будет гулять с животным - в дождь, снег, жару и холод?

Кто будет присматривать за питомцем, если вся семья уедет в отпуск?

Если ребенок еще не задумывался всерьез о том, какие обязанности нужно выполнять дома после появления четырехлапого друга, эти вопросы должны сбить с толку и немного охладить пыл.

Когда ребенок просит животное, он не всегда понимает, что это не только весело, но и имеет кучу хлопот, например, неприятные физиологические моменты. Щенок или котенок первые месяцы ходят в туалет, где им вздумается, а приучение к пеленкам может затянуться до полугода.

На улице собаки интересуются мусором, продуктами жизнедеятельности других животных, другими неаппетитными вещами. А еще они любят лужи, грязь, песок - и во всем пытаются вымазаться. Во время дождя от пса может не очень приятно пахнуть.

Кошки любят сбрасывать вещи, драть когтями, а мелкие предметы после их забав можно потом искать.

Если ребенка такие моменты напрягают уже сейчас, это повод обсудить тщательно все еще раз - до того, как в доме появится животное.

Узнайте мотив

В желании завести домашнее животное немаловажен мотив. Выясните, почему ребенок просит собаку, кота, хомяка и почему именно это животное. Можно обсудить этот вопрос с детским психологом.

Бывает так, что собака совсем ни при чем, а ребенку действительно не хватает внимания родителей или не удается завести друзей среди сверстников. И идея завести животное кажется ребенку спасительной соломинкой.

В таком случае своевременное выяснение проблемы сохранит ваше время, деньги и нервы, а потенциальному питомцу - здоровье и жизнь. Ведь со временем может оказаться, что общение с собакой - не тот метод поддержки и коммуникации, которого не хватает ребенку. Поэтому несчастными могут стать оба - и ребенок, и животное.

Не питайте иллюзий

Родителям следует четко осознавать, что до определенного возраста ребенка большинство обязанностей по уходу за питомцем ляжет на плечи взрослых. Родительский пример ответственного отношения (и не только к животным) важен.

Детские психологи уверяют, что ребенок скорее учится быть ответственным, если в доме есть домашнее животное. Заботясь о питомце изо дня в день, ребенок постепенно учится самостоятельности и познает ответственность за другое существо.

Если же решение завести животное ответственно принято всей семьей, вас можно поздравить. Собаки и кошки прекрасно влияют на детей: обучают ответственности, помогают находить новых друзей, укрепляют уверенность в себе.

А еще с появлением животного дома дети меньше времени проводят с гаджетами, больше двигаются, гуляют на свежем воздухе и играют с новым другом.