MamaRika з Монікою Белуччі, а Ломакін з Бібером: наші зірки розповіли, з ким мріють піти на побачення

Українські знаменитості зробили відверті зізнання, з ким би із зірок Голлівуду і не тільки вони б сходили на побачення, якби мали таку можливість. Причому деякі наші селебретіс здивували своїми фантазіями.
Своїми одкровеннями зі Styler поділилися Аня Добриднєва, Julik, ТО-МА, MamaRika, Ассія Ахат, KAMALIYA і NIKITA LOMAKIN.
Ми запропонували кожному з них пофантазувати: припустимо, вам подобається який-небудь голлівудський секс-символ (тут розкажіть хто?) і ось він/вона запрошує вас на побачення, де і як буде проходити це побачення?
Аня Добриднєва, співачка, екс-учасниця групи "Пара Нормальних" і телеведуча:
"Том Харді! О, Господи, та я на цьому побаченні подумки була вже багато разів. Зараз розповім, як це було. Лос-Анджелес. Мчимо, значить, ми в його червоному кабріолеті Audi R8. З динаміків на повну гучність грає The Rolling Stones.
Ми підспівуємо і сміємося. Нас чекає вечеря в затишному ресторані. Але раптом я кажу: "Тоооом! А давай просто посидимо на березі океану?" Ми зупиняємося, беремо вино, сир, плед з багажника і сідаємо на березі. Я в сукні, він в костюмі. Красиво ж".
Аня Добриднєва (фото: прес-служба)
Julik, шоумен:
"Фантазувати на цю тему я не можу та й не хочу, адже у мене є дружина, яка цілком та повністю може стати голлівудською зіркою, за бажанням.
Щодо фантазій та романтики, то, мабуть, найкраще це побачення провести вдвох, незалежно, яка локація. Головне намірення не тільки у певне свято день, а й повсякчас".
Julik (фото: прес-служба)
ТО-МА, співачка:
"Якщо пофантазувати, то... Я б зраділа, якщо мене запросив на побачення Роберт Патіссон, ми б чудово провели час, не знаю як би він бачив це. Але якби я запросила його, то ми б пішли в миле кафе десь в LA пити каву, сміятися і базікати, обов'язково б ввечері посиділи в барі, де грають блюз або джаз".
ТО-МА (фото: прес-служба)
MamaRika, співачка:
"Моя єдина фантазія - це Моніка Белуччі. Я заздалегідь прошу вибачення, якщо не впишуся в чиїсь рамки "хлопчик-дівчинка "(сміється). Але в будь-якому випадку я вважаю її найсексуальнішою жінкою планети!
Навіть коли їй буде 90 років, то вона такою і залишиться. Я б подарувала їй квіти, запросила в ресторан і потискала б її смачно за всі її краси (сміється). Можливо, я говорю зараз як мужик, але можу собі дозволити - це мої фантазії (сміється)".
MamaRika (фото: прес-служба)
Ассія Ахат, співачка:
"Девід Бекхем! Він і тільки він! Думаю, ми можемо з ним провести чудовий вікенд де-небудь на теплих островах Карибського моря...
Але це все жарти, адже я вже 20 років заміжня не за вигаданим, а за справжнім ідеальним чоловіком! Мій чоловік - мій ідеал чоловіка, любов всього мого життя, кращий у світі батько і партнер!"
Ассія Ахат (фото: прес-служба)
KAMALIYA, співачка:
"Я б пішла на побачення з Томасом Андерсом. По-перше, ми колись записували дует і давненько не бачилися. Нам було б що обговорити за чашкою кави! А по-друге - його дуже добре знає мій чоловік".
KAMALIYA (фото: прес-служба)
М'ята, співачка:
"Я би з великим задоволенням зустрілася з Ріккі Мартіном. Думаю побачення було б на березі океану. Теплий від сонця білий пісок, гавайські квіти, вечеря і класична музика. Мабуть, я би в нього розпитала все про його творчу кар’єру.
А ще, я би запросила на побачення Дженіфер Лопес і розпитала в неї, як їй так круто вдається виглядати в 52 роки".
М'ята (фото: прес-служба)
NIKITA LOMAKIN, співак і автор пісень:
"Я б пішов на побачення з Джастіном Бібером, хіба що... Тому що моє серце зайняте. Та й жодна американська зірка не варта моїх стосунків.
Я б сказав йому, наскільки вдячний за те, як його музика та його приклад вплинули на мій світогляд, виховання, музичний смак... Після я б розплакався. А він би по-дружньому обійняв мене і заспокоював".
NIKITA LOMAKIN (фото: прес-служба)
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