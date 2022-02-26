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Полонених строковиків набрали понад 300 осіб, - Арестович

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Субота 26 лютого 2022 21:30
Полонених строковиків набрали понад 300 осіб, - Арестович Фото: в полоні в України більше 300 строковиків (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У полон до українських військових потрапляє все більше старших офіцерів. На цей момент набрали вже понад 300 хлопців-строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"Навіть старші офіцери потрапляють у полон, сьогодні захоплений начальник штабу, командир танкового батальйону. Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад 300 вже. У Міністерстві оборони України створена гаряча лінія для російських мам, на якій вони зможуть дізнатися про долю своїх синів", - сказав Арестович.

Раніше радник президента повідомив, що у російських окупантів вимушена пауза через сильні втрати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Київській ГЕС виключає раптовий підрив дамби.

Всю оперативну інформацію про ситуацію в Києві можна читати в нашій онлайн-трансляції.

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