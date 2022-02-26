Полонених строковиків набрали понад 300 осіб, - Арестович

Фото: в полоні в України більше 300 строковиків (Getty Images)

У полон до українських військових потрапляє все більше старших офіцерів. На цей момент набрали вже понад 300 хлопців-строковиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.