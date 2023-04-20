"Мама военного ВСУ". Украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Как работает афера "Аренда квартиры бойца ВСУ"

Суть аферы состоит в следующем: "мама воина ВСУ" на всех сайтах объявлений сдает квартиру своего сына, пока тот воюет.

"Почему именно такую легенду выбирают аферисты? Это вызывает восхищение, трепет, доверие и безграничное уважение", - объясняет Лебедь.

Итак, "мама" сдает хорошую, просторную, современную, но пока без жильцов квартиру сына в Киеве.

Ведь время такое, что это жилье может спасти многих людей, которые остались без крыши над головой.

"Но! Важно, что мать ставит низкую, очень соблазнительную для жертвы цену. Объясняет это тем, что кто, как не она, понимает, как сейчас всем тяжело, как важно поддерживать друг друга, а не зарабатывать друг на друге. По телефону обещает жертвам не беспокоить их во время проживания там, сладко поет о том, как ей заочно нравятся эти жители", - рассказывает она.

"Что она теперь больше никому не будет отвечать на звонки, оставит эту квартиру для них. Единственная просьба - перебросить ей деньги на дорогу. Ведь ради показа жилья ей придется ехать из другого города", - говорит она.

Обычно просит сбросить 500 гривен. И, конечно, очарованные "мамой воина ВСУ" жертвы, желающие получить дешевую, но классную квартиру, не задумываясь, посылают на карту деньги.

"Мошенница после этого не блокирует, как всегда, жертву, а перезванивает! Спасибо за 500 гривен и просит бросить ей на Viber, данные паспорта жителя. Чтобы, мол, пока она приедет, нотариус сделал официальный договор аренды. Жертва счастлива! Ведь дешевая, просторная и просто идеальная квартира в хорошем районе. С такой милой и честной хозяйкой. Конечно, отправляет аферистке данные паспорта. И через полчаса снова звонок: "Чтобы вы не нервничали, я решила сразу оформить договор и прислать вам его скрин. Сейчас сижу у нотариуса, скиньте мне срочно тысячу гривен за его работу. Тогда я приеду к вам уже и с ключами от квартиры, и с готовым официальным договором!" - говорит Елена-Кристина.

"Ну кто будет подозревать маму воина ВСУ? Какая, к тому же, сама хочет, чтобы все официально и по-честному?! Жертва, кроме уже отправленных 500, бросает еще 1000 гривен! Итого: влет на 1500 грн. Просто за "байки по телефону", - резюмирует ведущая.