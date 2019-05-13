Мама Віри Брежнєвої розповіла, якою співачка була в дитинстві (фото)

Мама Віри Брежнєвої розповіла про співачку в дитинстві (фото: колаж РБК-Україна)

Тамара Галушка розповіла про дитинство Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва в дитинстві була гидким каченям, вона носила дивну коротку стрижку, окуляри і одягалася зовсім не стильно, як зараз. Про це розповіла мама співачки Тамара Галушка в програмі "Ранок з Україною".

При цьому мама Віри Брежнєвої завжди знала, що її дочка зможе домогтися багато чого. Вона розповіла, що Віра в дитинстві зовсім не мріяла про кар'єру співачки, а хотіла стати патологоанатомом.

Варто зазначити, що Тамарі Галушко було нелегко виховувати чотирьох дочок. У Віри є старша сестра Галина і молодші двійнята Настя та Віка. При цьому сім'я жила дуже скромно.

Віра Брежнєва в дитинстві - мама співачки розповіла про дочку (фото: колаж РБК-Україна)

Коли Вірі було 11 років її батько став інвалідом, і мамі довелося утримувати всю сім'ю на свою невелику зарплату. При цьому Віра Брежнєва теж допомагала родині і працювала посудомийкою і торгувала на ринку.

Мама згадує, коли Віра пройшла кастинг до гурту "ВІА Гра", то вона сприйняла цю новину з побоюванням. Але все ж вона відпустила її, а виховання дворічної доньки Віри Соні взяла на себе. Зараз Соні вже 18 років і вона живе і навчається в США.

Віра Брежнєва в дитинстві - мама співачки розповіла про дочку (фото: скріншот з відео)

Тамара Галушка розповіла, що ходила на всі шкільні збори Соні, у тих школах, в яких вона вчилася.

В особисте життя дочок Тамара Віталіївна не втручається. Каже, що для неї головне, щоб дівчата були щасливі.

"Довіра і віра, віра - це ключове слово у відношенні до дитини", - наголосила мама Віри Брежнєвої.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відповіла на чутки про розлучення з Меладзе. Крім того, співачка жорстко відповіла хейтерам і журналістам на те, що вона нібито не привітала свого чоловіка з днем народження.

Раніше повідомлялося про те, що Віра Брежнєва без косметики повеселилася з друзями в Києві.