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Мама, тато, а що таке х..? Зеленський зробив відверте зізнання

STYLERКурйози    21.10.2019 - 21:00
Мама, тато, а що таке х..? Зеленський зробив відверте зізнання
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Перший свій матюк Володимир Зеленський виголосив у присутності батьків та гостей

Володимир Зеленський перший раз матюкнувся при своїх батьках, коли приїхав з ними в Кривий Ріг. Про це президент України розповів в одному з давніх інтерв'ю.

Володимир, як відомо, в шість років разом з батьками виїхав до Монголії, де прожив чотири роки і закінчив перший клас. А після повернення в рідний Кривий Ріг Зеленський відразу зіткнувся "з усіма принадами совкового життя", включаючи знайомство з ненормативною лексикою.

"За кордоном мат практично не вживають, тому, почувши на вулиці нецензурщину, я при гостях щиро поцікавився: "Мама, тато, а що таке х..?". Батьки злякалися, друзі розреготалися, а я так і не зрозумів, що в моєму, далеко не дитячому віці, подібне вимовляти вголос негоже", - згадав Зеленський.

Також колишній лідер студії "Квартал 95" зізнався, що він в дитинстві часто бився, борючись, таким чином, за справедливість.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський зізнався, що після вступу на посаду президента України став не просто частіше спілкуватися зі своїми батьками, а й радитися з ними стосовно різноманітних серйозних політичних питань.

Мама, тато, а що таке х..? Зеленський зробив відверте зізнання

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

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