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Мама, папа, а что такое х..? Зеленский сделал откровенное признание

STYLERКурьезы    21.10.2019 - 21:00
Мама, папа, а что такое х..? Зеленский сделал откровенное признание
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Первое свое матерное слово Владимир Зеленский произнес в присутствии родителей и гостей

Владимир Зеленский первый раз заматерился при своих родителях, когда приехал с ними в Кривой Рог. Об этом президент Украины рассказал в одном из давних интервью.

Владимир, как известно, в шесть лет вместе с родителями уехал в Монголию, где прожил четыре года и закончил первый класс. А после возвращения в родной Кривой Рог Зеленский сразу столкнулся "со всеми прелестями совковой жизни", включая знакомство с ненормативной лексикой.

"За рубежом мат практически не употребляют, поэтому, услышав на улице нецензурщину, я при гостях искренне поинтересовался: "Мама, папа, а что такое х..?". Родители смутились, друзья расхохотались, а я так и не понял, что в моем, далеко не младенческом возрасте, подобное произносить вслух негоже", - вспомнил Зеленский.

Также бывший лидер студии "Квартал 95" признался, что он в детстве часто дрался, борясь таким образом за справедливость.

Напомним, что не так давно Владимир Зеленский признался, что после вступления в должность президента Украины стал не только чаще общаться со своими родителями, но и советоваться с ними по различным серьезным политическим вопросам.

Мама, папа, а что такое х..? Зеленский сделал откровенное признание

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

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