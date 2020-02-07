Настя Каменських і Потап (фото:instagram.kamenskux)

Мама Насті Каменських розповіла, як ставиться до свого зятя Потапу

Настя Каменських щаслива в шлюбі з репером Потапом. Мама виконавиці Лідія Каменських розповіла, як Потап завоював любов і повагу, а також про те, як домігся руки її дочки. Про це вона повідомила у програмі "ЖВЛ".

Лідія повідомила, що саме такого зятя хотіла для своєї доньки, адже він нагадує їй власного чоловіка.

"Просто моє життя, я прожила в любові. І Настя це бачила. Вона бачила, як ми любимо, яка у нас повага. Скільки років ми разом. І вона, мабуть, десь хотіла собі таку долю. І говорила: "Мама, мені Льоша мій трохи нагадує нашого тата", - поділилася мама співачки.

Також теща Потапа підтримує прагнення подружжя вести здоровий спосіб життя, але іноді балує музикантів "вкусняшками" у вигляді домашніх котлет.

"Я знаю рецепт правильних котлеток. Я їм готую. І буває навіть вони не знають. Коли вони були в Мексиці, я знала, коли прилетять. Думаю – а приготую їм котлетки. Вони приїдуть, будуть голодні. Я люблю їх. Це ж мої діти", - поділилася Лідія.

Мама Насті Каменських розповіла, як її підкупив Потап (YouTube)

Зазначимо, що мама Лідія є родичкою співачки Алли Кудлай, виконавиця хрестила Настю. Жінки дуже дружні.

Відносини Потапа і Каменських почалися ще в 2013 році, тоді їх вперше побачили цілуючимися. Тільки в 2019 пара зробила "камінаут" і зізналася у своєму пристрасному романі. Пізніше зірки зіграли розкішне весілля, на якій веселилися українські селебрітіс.