"Мама, нас расстреляли". Истории детей, переживших оккупацию и потерявших близких на войне

Артем, 12 лет

Семья Артема проживала в Донецкой области в городе Торецке. Когда началось полномасштабное вторжение, семья поехала на дачу в село Яцковка. 11 марта российские истребители начали бить по населенному пункту.

Одна из ракет попала в дом семьи Скрипченко.

"Мы с детьми тогда сидели в погребе, а мужчина был в доме. Дом полностью разрушен, мужа зажало под обломками. Нас с детьми спасли из подвала, потому что вокруг все начало взрываться, гореть, мы уже почти задыхались", - рассказывает о том дне мама Яна.

Женщина пыталась спасти мужа, но не успела. Автомобиль супругов загорелся. Яна вспоминает: ее муж сгорел у нее на глазах.

Она говорит, что в одних пижамах выводила двоих детей на трассу, чтобы эвакуироваться из села. Так семью вывезли в Святогорск, где они тоже прятались в подвале. 12 марта российские военные как раз начали обстреливать из истребителей Свято-Успенскую Святогорскую Лавру.

Рисунки Артема Скрипченко (фото: РБК-Украина)

Родной брат Яны приехал и забрал ее с детьми в Тернополь. До сих пор семья живет в этом городе. В Тернополе и дети, и Яна работали с психологами, чтобы пережить травматические события. Несмотря на тяжелый прошлый год, семья привыкает к новой обстановке и делится своей силой с другими.

12-летний Артем говорит, что для него было важно рассказать свою историю.

"Некоторые дети могут это прочитать и задуматься над многими происходящими в их жизни вещами. Ценить больше своих родителей и все, что мы у нас есть. Потому что это все может в любой момент исчезнуть, сгореть", - говорит мальчик.

Его мама Яна занимается волонтерством и помогает женщинам, потерявшим близких на войне.

"Конечно, хочется вернуть ту счастливую прошлую жизнь, но справимся понемногу. Меня очень вдохновляет, что я могу помогать таким семьям. Я говорю, что нужно жить дальше, не сдаваться. Иногда они удивляются, что я пережила такую историю и говорю жить дальше. Надо надеяться только на лучшее", - делится пережитым опытом Яна.

Арина, 13 лет

Арина живет в Одессе и учится в восьмом классе. В свободное время занимается пол-денсом и рисует картины о войне.

"Первая картина изображала, как меня расстреляли, именно место. А на второй я показала затопленную ГЭС и дом, над которым летят ракеты", - описывает свои работы девочка.

24 февраля Арина проснулась от взрывов. Ее и еще несколько детей отвезли в Херсонскую область к бабушке с дедушкой. Она вспоминает, что часто приходилось сидеть в подвалах, и не только из-за обстрелов. Россияне заходили в каждый двор, разворовывали его и убивали домашних животных.

Арина с бабушкой и младшим братом (фото: khersonline.net)

Арина рассказывает об утре, которое испугало ее больше всего.

"Однажды утром мы завтракали, к нам соседка пришла за молоком. И говорит бабушке: "Прячь своих девочек, потому что в соседнем селе изнасиловали три девочки. Возрастом как твои". Каждый раз, когда россияне двигались в наше село, мы с сестрой сидели в подвале. Это могло быть день, час, по-разному всегда", - рассказывает девочка.

Другим случаем, шокировавшим ребенка, стал расстрел раненых российских военных их же "побратимами".

"Российский БТР ехал к фельдшеру. Они достали оттуда тела двух раненых. Говорят, сделай им что-то. Она (врач - ред.) сказала, что у нее еще нет ничего, потому что скорую помощь расстреляли. Они снимают с этих раненых бронежилеты и расстреливают, забирают оружие, садятся на БТР и уезжают. Этих военных наши из села где-то похоронили", - делится Арина.

В селе начались проблемы с продуктами. Херсон обстреливали чаще. Ребенок понимал: каждый день может стать последним. Поэтому она позвонила папе и попросила забрать их оттуда.

Когда отец Арины действительно смог приехать в оккупированное село, девочка не знала своей радости.

"Дедушка пошел открывать ворота. Я вижу, как заезжает машина. Быстро надела тапки, выбежала даже без курточки. Когда папа заезжал, я положила руку на капот и так пробежала до конца. Когда он вышел из машины, я его так сильно обняла", - рассказывает Арина.

В тот день она была везде с папой.

На следующий день они начали эвакуацию, проехали много блокпостов и выполняли все указания оккупантов. На машине большими буквами было написано "ДЕТИ". Однако захватчики все равно открыли огонь.

"Папа быстро нажал на тормоза и крикнул: "Падайте в ноги". Эту минуту был такой свист, что аж вакуум в ушах. Папа и старший брат закричали. Я тоже начала кричать. Подумала, что они услышат, что здесь дети и перестанут стрелять. Перестали", - говорит девочка.

Подняв голову, она почувствовала, что в дверь авто стучат военные. Они приказали выбегать и начали стрелять. В этот момент Арина схватила за руку брата и сестру, чтобы упасть вместе в один окоп.

К детям подошли оккупанты, расспросили информацию и дали бинт. Девочка вспоминает, что он был настолько сухим, что рассыпался в руках, но ей пришлось делать им перевязку.

Она рассказывает, что пока их держали оккупанты, в машине лежал папа.

"Я начинаю становиться на колени и просить, чтобы забрали папу. Они все же пошли туда и крикнули: "Живой", - вспоминает Арина.

После этого приехала машина, куда дети сели и уехали в неизвестном направлении. Папу Арины положили в багажник. Еще один блокпост, уже украинский. Девочка выбежала и просила спасти папу.

Пострадавшие стали сразу оказывать помощь и связываться с их мамами. В телефонную трубку дети сказали, что их расстреляли. Семью забрали в больницу. Самочувствие Арины резко ухудшилось.

"Я не чувствовала ног. Ко мне подбежал врач, взял под руки и повел в палату. Он что-то делал, но я не чувствовала ничего. Было только очень холодно. Мне сделали рентген и отвезли на первый этаж. Я просто лежала и смотрела в потолок", - вспоминает девочка.

В этот момент к ней подошла мама и сказала, что папа погиб. После этого Арина начала вести дневник. На первой странице она написала: "Я неловкая. Я виновата в том, что папа погиб".

Этот дневник получил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Отрывки записей он зачитал на заседании Генеральной ассамблеи ООН в июле. Так история Арины стала известна на весь мир.

Страницы из дневника Арины (фото: khersonline.net)

Как попасть на выставку

12 октября в Киеве пройдет официальное открытие выставки. В этот день посетить ее могут все желающие с 12:00 до 20:00 по адресу Десятинная улица, дом 12 (ArtHall D12).

Справка

Инициатор проекта "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей" является визионерка Кристина Храновская. Последние 15 лет она посвятила социальным, образовательным и культурным инициативам, направленным на расширение возможностей молодого поколения.

"Я начала искать поддержку, чтобы голоса детей были услышаны по всему миру", - рассказывает Кристина об идее выставки.

Среди экспонатов также разместили большой ящик для писем, чтобы посетители могли написать письмо героям выставки.

"Это нужно для того, чтобы участвующие в проекте дети видели, что мы не просто их показываем, а что действительно поддерживаем их", - говорит инициатор.

Саму выставку "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей" открыла Первая леди Елена Зеленская. Спикерами были подростки, которые столкнулись с различными аспектами ментального здоровья. Они говорили об абьюзивных отношениях, подростковых самоубийствах и самореализации.

Председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин отмечает, что тема ментального здоровья важна и должна быть открытой для обсуждения.

"Каждый день мы встречаем сотни тысяч детей в наших детских центрах, настолько необходима сейчас психологическая поддержка для детей и семей по всей Украине. Этим мероприятием ЮНИСЕФ вместе с Всеукраинской программой ментального здоровья "Ти як?" привлекает внимание к важности открыто говорить на тему ментального здоровья и уметь поддержать себя, близких и друзей перед лицом вызовов и стрессов", - говорит Шахин.

И таким образом самым главным месседжем мероприятия стало то, что обращаться за профессиональной помощью - это никогда не о слабости.

Проект реализуется при поддержке ЮНИСЕФ, БФ "Діти Героїв", БФ "Голоси дітей", платформы "Тю" и МИД Украины. Основные медиапартнеры: Суспільне Новини й Суспільне Культура.