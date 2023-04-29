"Его последним сообщением было: "Очень люблю". Истории жен защитников Мариуполя, отдавших свою жизнь за Украину

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней и стала по-настоящему героической. Украинские вооруженные силы стояли за город до последнего и вышли с территории Азовстали по приказу высшего военного командования Украины. По состоянию на сегодняшний день неизвестно, сколько украинских воинов отдали свою жизнь в городе. Однако жены павших бойцов стремятся, чтобы о родителях их детей помнили украинцы.

Дарья Мирошниченко потеряла своего супруга 2 марта. Владимир был командиром взвода по огневой поддержке в батальоне "Азов". По словам героини, военный очень хотел устроиться именно туда. Когда ему это удалось, семья с маленьким сыном переехала в Мариуполь. Далее - рассказ Дарьи из первых уст.

"Мой муж был во многих горячих точках Донбасса, и задолго до полномасштабного вторжения несколько раз говорил нам, что нужно ехать, но этого никогда не случалось. Но на этот раз все было по-другому.

Он не смог провести нас на поезд. В последний раз я видела его 20 февраля. Тогда его поздно вызвали на работу, и когда я обнимала его на прощание, все было не так. Было впечатление, что это последние объятия.

Наш последний разговор с мужем состоялся 1 марта в 20:40. Мы переписывались в телеграмме, потому что звонки были крайне редки и опасны. Как и все военные, он ничего не рассказывал, говорил, что все хорошо. Главным его аргументом было то, что он поел (смеется).

Фото: личный архив

В 23 вечера я написала, но он уже не ответил. К утру началась паника, потому что он говорил, что всегда выйдет на связь в течение 4-6 часов. Но прошло 4, 6, 8 часов и ничего. Я принялась его искать.

По счастливому стечению обстоятельств, у нас синхронизировались некоторые контакты в телефонах, и у меня был номер командира его роты. Я написала: "Ну что, где Страж?" Это его позывной.

Командир ответил, что он был ранен, и все. Мама говорит, что я выбежала на балкон и закричала нечеловеческим криком. Я этого не помню. Позже они мне перезвонили и сказали, что он погиб.

Через полгода я узнала, как все было на самом деле.

Фото: личный архив

Около полуночи мой муж приехал меняться на позицию, которую днем сильно обстреляли. То же произошло ночью. По рации услышали, что на позиции обстрелов есть раненые, и разведка их эвакуировала. Мой муж еще был жив, когда ехал в госпиталь, но, к сожалению, не доехал. После ранения он прожил 50 минут. Это все, что я знаю.

Когда все подтвердилось, мне позвонили из патронажной службы. А я все равно не верила, искала его.

Сын очень скучает по папе. Хотя ему три года, он понимает, что Вовы с нами нет. Наверное, ему передается мое состояние, потому что он изменился. Все время спрашивает, где папа. Я отвечаю, что он живет на небе, он машет ему, улыбается. Хоть и психолог говорил, что так неправильно, но он не понимает, что такое "умер".

У них с мужем была нереальная связь. Были моменты, когда я ревновала его к ребенку, потому что он приходил с работы и сразу к сыну. Они еще и так похожи! Илюша даже кулак сжимает правильно, так, как папа научил.

Вова всегда говорил: "Если ты хочешь увидеть меня, посмотри на сына". Больше всего он хотел привить ему верность и справедливость. Потому что сам таким был.

Бывает так, что мы приходим с прогулки, я его переодеваю или мою ручки, а он меня обнимает и говорит: "Папы нет, мам". А перед сном Илья ложится и на ухо мне шепчет: "Мама, папа и я - мы семья". С этими мыслями и засыпает.

Я отвечаю, что мы с папой его очень любим, и что он всегда рядом просто не может прийти. Муж снится сыну. Они всегда играют синими машинками, и он просит покупать именно такие. Я рада, что он его не забыл.

Благо, что перед выездом я успела схватить жесткий диск со всеми фото и видео с самого рождения Ильи. Там очень много Вовы, потому что снимала я.

Он побывал только на одном из трех дней рождения сына. На первый его не отпустили из-за пандемии, на второй был, а на третий, к сожалению, не успел. За день до дня рождения Илюши по моему мужу было 40 дней.

До сих пор мы не получили тело мужчины. Даже не знаем, есть ли наша ДНК в базе. Может быть, он уже здесь. Я до конца буду сражаться и найду его. Пока я его не похороню, я не успокоюсь.

Это моя обязанность - привезти его домой. Если надо, я перерываю весь Мариуполь, но я его найду. Хочу, чтобы когда наш сын вырастет, он приходил на могилу именно к отцу".

Фото: личный архив

Надежда Демчук в последний раз видела своего мужа Богдана вечером 23 февраля. Он был старшим сержантом и заместителем командира автороты. Тогда ему позвонили и сообщили о неминуемой полномасштабной войне. Мужчинам отдали приказ заступить на смену, женщинам - собирать вещи для эвакуации. В тот же день семьи уехали из Мариуполя. Для Надежды и Богдана это была последняя встреча.

Когда молодому человеку исполнилось 18, война на Донбассе уже началась, поэтому он решил помогать военным. Сначала волонтерил в горячих точках, а затем попросил маму помочь купить форму.

Так Богдан Демчук принял решение служить в батальоне "Азов". В полку он был старшим сержантом и заместителем командира. Он всегда говорил, что хочет защищать Украину, и при необходимости сделает это. Ниже - история пережитого от самой Надежды.

Фото: личный архив

"Мы познакомились в тогдашнем "ВК". Я зашла на его страницу и вышла, а потом подумала лайкнуть фото. После этого он пролайкал меня, а потом написал и пригласил на встречу. Это было так смешно.

В первый раз мы встретились в парке. Я никогда не забуду этот момент, потому что Богдан был для меня целым миром. А через два года родилась копия этого мира - сыночек Миша.

Богдан был невероятным папой. Он делал для сына просто все. Они часто проводили время мужской компанией. Оставшись со мной, Миша каждый день спрашивает папу. Он переживает боль так же как взрослые. Это видно.

Сын спрашивает, почему у всех есть родители, а у него нет. В такие моменты я просто не знаю, что отвечать. И все это произошло из-за тех, кто отнял у моего сына папу.

Психолог посоветовала выходить на балкон и говорить в небо как с папой. Однажды когда Миша это делал поздно вечером, мелькнула звезда. Он стал радоваться, что папа видит его и отвечает ему.

Контракт Богдана должен был заканчиваться в ноябре 2022 года, после чего он хотел поехать на заработки. Однако в один раз все изменилось. Мне сейчас стыдно в этом признаваться, но я предлагала уехать, когда еще была возможность.

Фото: личный архив

Последний телефонный разговор с Богданом у нас произошел 24 февраля, когда он просто кричал, чтобы мы уезжали как можно дальше от Мариуполя. Все остальные видео- и аудиосообщения. В апреле я попыталась позвонить. Наш разговор длился секунду, потому что связи нормальной там тогда уже не было.

Я понимала, что даже не могу спросить, как у него дела. Потому что какие могут быть дела на фронте?

Однажды он написал мне, что хочет хлеба. И ничего больше. Он очень любил мясо, а в тот момент хотел просто хлеба. На Азовстале было просто выживание. На Пасху у них был хлеб с вареньем.

Я до сих пор не осознаю, что наша последняя встреча была 23 февраля. Не верю, что мы больше не сможем поговорить, пошутить. Я понимаю, что его нет, но для меня он есть. У меня бывают срывы, и я пишу ему. Хочу, чтобы он был жив.

29 апреля он написал мне последнее сообщение со словами "Доброе утро". Я его заскринила, чтобы оно всегда была со мной. Позже я узнала, что за два дня до этого он попросил своих лучших друзей позаботиться обо мне и о сыне. Возможно, Богдан чувствовал, что произойдет что-то.

Фото: личный архив

Их подразделение попало под обстрел. Смерть была мгновенной. Я рада, что мой муж не мучился, что эти ублюдки не пытали его. Я очень благодарна за это Богу.

Мы до сих пор не получили тела, и потому во мне еще жива надежда, что он жив. Мы уже несколько раз делали тест ДНК, потому что я до сих пор не верю в его смерть. Если Богдан действительно погиб, я хочу его похоронить на территории свободной Украины.

Возможно, мне станет легче от того, что будет место, куда сын сможет прийти к отцу. В Киеве устанавливают маленькие флажки в честь погибших военных, и нам здесь тоже разрешили. Миша поставил, и каждый раз всегда находит флажок именно своего отца.