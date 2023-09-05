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"Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди". Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото)

Киев, Вторник 05 сентября 2023 11:24
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"Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди". Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото) Как выглядела Воздвиженка 30 лет назад (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Воздвиженка - это известный в Киеве жилой район на Подоле. Он известен своей красивой архитектурой, атмосферными кафе и необычной для шумной столицы тишиной. Сам район появился в 2000-х годах, но до его масштабирования была улица Воздвиженская. И в 1980-х годах она выглядела совсем не так, как сейчас...

Какой тогда была Воздвиженка - смотрите ниже в материале Styler.

Как выглядела Воздвиженка при "совке"

Воздвиженка располагается между горами Поскотинка, Замковая и Пейзажной аллеей, параллельно Андреевскому спуску, и выходит непосредственно на улицу Нижний Вал, главную магистраль Подола.

Район состоит из улиц Воздвиженской (главной), Гончарной, Дегтярной и Кожеменской.

До сих пор существует мнение, что в урочище располагались самые ранние на территории Киева поселения, датируемые I веком. Дело в том, что здесь нашли монеты Древнего Рима. Однако, несмотря на многочисленные раскопки, там не обнаружили остатков жилья. Первые строения появились после 1150 года.

Жителями урочища Гончары-Кожемяки были преимущественно ремесленники. Первыми в этой местности стали селиться гончары, чуть позже - кузнецы, каменотесы, кожемяки, скорняки.

&quot;Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди&quot;. Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото)

Улица Воздвиженская до 1984 года некоторое время называлась Ладо Кецховели. Начало 1980-х годов (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Самый древний план Киева 1695 показывает довольно плотную усадебную застройку этого микрорайона. Она не менялась с момента появления первых поселений в XII веке.

Что думают киевляне о "старой" Воздвиженке

В комментариях под фото пользователи начали делиться своими мыслями:

  • Жах! Так занедбати історичні будівлі!
  • Пам'ятаю, мені було років 5, це ще був совок, десь 1989 рік, і мама мене повела на Воздвиженку показати, як живуть дуже бідні люди, при тому, що ми самі бідували тоді, і у мене був шок від побаченого там.
  • Це жах... Ходила іншими вулицями, навіть не уявляла такого... Схоже, що вони вже готувались до зносу, але в совку були довгі розмови й короткі дії...
  • Воздвиженка наразі дуже красива вулиця. Але, на жаль, дуже вузька.

В 1811 году на Подоле произошел пожар, после чего был утвержден новый план застройки Воздвиженки.

Благодаря своему рельефу она не подверглась строго геометрической планировке.

Сегодня этот район принадлежит к самым живописных в столице. Гости и жители Киева с радостью приходят сюда, чтобы сделать хорошие фотографии или просто прогуляться, чтобы почувствовать дух древней столицы.

&quot;Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди&quot;. Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото)&quot;Мама меня повела показать, как живут очень бедные люди&quot;. Какой была Воздвиженка 30 лет назад (фото)

Современная Воздвиженка (фото: РБК-Украина)

Раньше мы рассказывали о секретной синей усадьбе в Киеве, о которой мало кто знает.

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