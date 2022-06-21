Мама, це реальність? Сім'я з Харкова втекла від війни на захід і там потрапила під ракетний обстріл

Катерина з чоловіком і двома дітьми виїхали з Харкова в перші тижні війни. Вони відвезли своїх дітей подалі від постійних обстрілів російськими ракетами - в місто Чортків Тернопільської області. Але 11 червня ракети їх наздогнали й там.

Про це харків'янка розповіла в невеликому інтерв'ю для Чортківської міської ради.

Сім'я Катерини (ім'я змінено) евакуювалася з Харкова на захід України. Вони знайшли притулок у тихому і спокійному містечку Чорткові Тернопільської області. 11 червня під час ракетного обстрілу вони опинилися в одному з чотирьох будинків, які зруйнували росіяни.

На момент вибуху вся сім'я була вдома - на вулиці йшов сильний дощ.

"Коли включили сирену, одна дитина пішла в коридор. Друга дитина лежала на підлозі вздовж стіни, де ми постелили ковдру. У нас вікно і кут, там стояв диван. Ми з чоловіком сіли вздовж стіни в кутку. Потім малюкові було страшно сидіти в коридорі, і він сів до нас на диван, а після цього ми почули гуркіт. Ми зрозуміли, що летить ракета. Чоловік каже:" Летить до нас", - розповіла Катерина.

Фото: facebook.com/chortkiv.city

Одна дитина ліг на диван, а Катерина з чоловіком хотіли встати, але їх знесло вибуховою хвилею на підлогу. Після цього стався другий вибух. Катерина з чоловіком зрозуміли, що потрібно негайно вибиратися з дому. Тим більше, що почули запах газу.

Виявилося, що доньці Катерини пощастило - вона в останній момент встигла лягти на диван. Якби вона сиділа, то наслідки могли бути більш сумні. Дівчинка отримала поранення руки та зараз проходить лікування.

"Вирішили, що потрібно вибиратися звідси. Але не знали, в якому стані будинок, щоб він не обвалився. Оскільки ми переселенці, у нас всі речі були в сумках, і ми знали, де вони стоять. Ми всі схопили, взяли дітей і вибігли на вулицю", - додала жінка.

Фото: facebook.com/chortkiv.city

У однієї дитини кров текла по всьому обличчю, але на вулиці вже стояла машина швидкої допомоги з медиками, і лікарі швидко надали першу допомогу.

"Мама, це реальність? Це з нами?" - запитала донька у Катерини вже на вулиці.

Під час ракетного обстрілу по Чорткову Тернопільської області було зруйновано чотири житлові будинки та постраждало 23 людини. Зараз всі постраждалі вже в задовільному стані й більшість виписані додому.