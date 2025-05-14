Мама двоих детей похудела на 70 килограммов, не выходя из дома: ее простой секрет

Британка Ласи Гилберт похудела на 70 килограммов и поделилась секретом своего впечатляющего успеха, который изменил ее жизнь.

История похудения мамы двоих детей

Ласи Гилберт, мама двоих детей из Великобритании, всегда мечтала о более стройной фигуре, но бешеный ритм жизни и уход за детьми не оставляли времени на спортзалы или изнурительные диеты. Вес Ласи достигал почти 125 килограммов, и она признается, что чувствовала себя неуверенно и некомфортно в собственном теле.

Однако желание изменить свою жизнь оказалось сильнее любых препятствий. Ласи открыла для себя простой, но эффективный способ похудения, который не требует значительных финансовых затрат или много времени вне дома. Ее секрет - это так называемый "настенный пилатес" и осознанный подход к питанию с помощью специального приложения.

Ласи Гилберт похудела на 70 килограммов (Скриншот)

Занимаясь только у стены у себя дома и следуя рекомендациям в приложении, Ласи удалось сбросить потрясающие 70 килограммов всего за два года! Она рассказывает, что эти простые упражнения, не требующие специального оборудования, стали настоящим спасением для нее как для занятой мамы.

"Настенный пилатес прекрасно подходит для тех, кто ограничен во времени или финансах. Все, что вам нужно - это мотивация и стена", - делится Ласи.

Как питалась британка на похудении

Кроме физических упражнений, ключевую роль в похудении сыграло изменение пищевых привычек. Приложение помогло Ласи отслеживать калории, планировать сбалансированное меню и делать более здоровые выборы в магазине, часто подсказывая выгодные предложения на полезные продукты.

Результаты Ласи впечатляют: она не только значительно похудела, но и полностью изменила свое отношение к себе и своему телу. Вместо одежды самых больших размеров, которую раньше приходилось заказывать онлайн, теперь она с легкостью помещается в одну штанину своих старых джинсов.

"Это изменило мою жизнь, и я очень благодарна за это", - говорит Ласи.