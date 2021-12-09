Львівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фото
У найближчому майбутньому у Львові з'являться нові камери СІЗО. Ремонту в них можуть позаздрити деякі готелі. Проект знаходиться на фінальній стадії і вже зовсім скоро почнеться будівництво.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі та, який ми побудуємо за рахунок надходжень від великого розпродажу в'язниць", - написав міністр.
Дивіться, як виглядатимуть камери в СІЗО
Як ми бачимо на фото проекту, то в камерах попереднього ув'язнення буде зроблений хороший ремонт, якому позаздрять деякі готелі. Також тут передбачений спортзал, де підозрювані можуть займатися спортивними активностями.
Львівське СІЗО скоро виглядатиме ось так (фото: Денис Малюська)
Реакція українців
Люди в коментарях розділилися на два табори - одні вважають, що нові камери - це хороша ініціатива, інші ж впевнені, що краще б в країні ремонтувалися дитячі садки і лікарні.
- Лікарні, школи, без ремонту, більшість закривають..., а міністр затишок для засуджених створює. Дожилися!!! Докотилися! Вибрали.
- Думаю доречно, але після шкіл, садків, лікарень... А ви як вважаєте? Я правий?
- Ну ось, якщо робите з душею, як для себе - то і виходить гарно!
- Для дітей в школах умови в сотні разів гірші.
Як ми раніше писали, ось так виглядають камери в Лук'янівському СІЗО зараз.