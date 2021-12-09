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Львівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фото

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Львів, Четвер 09 грудня 2021 16:02
Львівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фото Як виглядатимуть камери у львівському СІЗО (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У найближчому майбутньому у Львові з'являться нові камери СІЗО. Ремонту в них можуть позаздрити деякі готелі. Проект знаходиться на фінальній стадії і вже зовсім скоро почнеться будівництво.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі та, який ми побудуємо за рахунок надходжень від великого розпродажу в'язниць", - написав міністр.

Дивіться, як виглядатимуть камери в СІЗО

Як ми бачимо на фото проекту, то в камерах попереднього ув'язнення буде зроблений хороший ремонт, якому позаздрять деякі готелі. Також тут передбачений спортзал, де підозрювані можуть займатися спортивними активностями.

Львівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО виглядатиме краще, ніж більшість готелів: з'явилися приголомшливі фотоЛьвівське СІЗО скоро виглядатиме ось так (фото: Денис Малюська)

Реакція українців

Люди в коментарях розділилися на два табори - одні вважають, що нові камери - це хороша ініціатива, інші ж впевнені, що краще б в країні ремонтувалися дитячі садки і лікарні.

  • Лікарні, школи, без ремонту, більшість закривають..., а міністр затишок для засуджених створює. Дожилися!!! Докотилися! Вибрали.
  • Думаю доречно, але після шкіл, садків, лікарень... А ви як вважаєте? Я правий?
  • Ну ось, якщо робите з душею, як для себе - то і виходить гарно!
  • Для дітей в школах умови в сотні разів гірші.

Як ми раніше писали, ось так виглядають камери в Лук'янівському СІЗО зараз.

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