Малюк пронизливо кричав: священик РПЦ травмував дитину під час хрещення

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Священик російської православної церкви жорстоко обійшовся з дитиною під час обряду

В Росії священник РПЦ під час обряду хрещення травмував однорічного малюка. Незважаючи на крики дитини і реакцію матері, священнослужитель продовжував робити боляче малюкові. Ігумен Фотій ігнорував пронизливий плач дитини і не давав матері його забрати. Цей момент зафіксований на відео. Шокуючий інцидент стався в Марієнбурзькому покровському храмі в Гатчині.

Наголошується, що у малюка з'явилися садна та забої. Після таїнства жінка написала заяву в поліцію. За її словами, на це відреагували і в єпархії, пообіцявши усунути з церкви священнослужителя. Така церемонія коштувала сім'ї 3500 рублів, це приблизно 1800 гривень.

Відео: хрещення малюка виглядає по-садистськи (YouTube/Фонтанка)

Зазначимо, що у Московському патріархаті вважають неприпустимою поведінку священика, який травмував дитину. Про це заявив керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі священик Олександр Волков.

Він вважає, що священик був дуже грубий під час здійснення таїнства.

"По каналах поширилася інформація з додатком зйомки про священика, який, судячи з відео, здійснив таїнство хрещення грубо, а з людьми спілкувався, судячи з опису, неадекватно. Поведінка священика, яка відображена на відео, звичайно ж неприпустима. Такого бути не повинно", - написав єпископ.

Як ми раніше писали, у Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх. Про це повідомила господиня собаки такси на прізвисько Лакі Світлана на своїй сторінці в Facebook.