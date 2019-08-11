ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Малыш пронзительно кричал: священник РПЦ травмировал ребенка во время крещения

STYLERЖизнь    11.08.2019 - 22:45
Малыш пронзительно кричал: священник РПЦ травмировал ребенка во время крещения
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Священник российской православной церкви жестоко обошелся с ребенком во врем обряда

В России священник РПЦ во время обряда крещения травмировал годовалого малыша. Несмотря на крики ребенка и реакцию матери, священнослужитель продолжал делать больно малышу. Игумен Фотий игнорировал пронзительный плач ребенка и не давал матери его забрать. Этот момент зафиксирован на видео. Шокирующий инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине.

Отмечается, что у малыша появились ссадины и ушибы. После таинства женщина написала заявление в полицию. По ее словам, на это отреагировали и в епархии, пообещав отстранить из церкви священнослужителя. Такая церемония стоила семье 3500 рублей, это примерно 1800 гривен.

Видео: крещение малыша выглядит по-садистски (YouTube/Фонтанка)

Отметим, что в Московском патриархате считают недопустимым поведение священника, который травмировар ребенка. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. 

Он считает, что священник был очень груб во время совершения таинства.

"По каналам распространилась информация с приложением съемки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно. Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно", - написал епископ.

Как мы ранее писали, в Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. Об этом сообщила хозяйка собаки таксы по кличке Лаки Светлана  на своей странице в Facebook. 

Поддержали Филарета: ПЦУ публично "наказала" священников (фото) Будто бесы вселились: под Днепром священник сбил женщину на переходе (видео)
Новости Украины священник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь