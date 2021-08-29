У Рівному в кафе сталася бійка, одну людину поранили ножем

У розважальному закладі Рівного на вулиці Набережній сталася бійка між персоналом й відпочиваючими. Внаслідок конфлікту 19-річний юнак отримав ножове поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з попередніми даними, під час відпочинку один із клієнтів не погодився із сумою, що була вказана у чеку.

"Відтак, між відпочиваючими і персоналом виник конфлікт. Сутичка переросла у бійку, в якій вже брало участь орієнтовно десять осіб", - відзначає пресслужба.

Внаслідок конфлікту тілесні ушкодження отримав 19-річний юнак. Його госпіталізували до медичного закладу із ножовим пораненням обох стегон.

Поліція продовжує встановлювати обставини події.