Мало не буде: найбільш ревниві знаки Зодіаку у жінок

Гороскоп ревнощів допоможе дізнатися, що можна очікувати від близької вам людини в ситуаціях, коли хтось третій надав вам навіть найменші ознаки уваги. Так, іноді у вашої другої половинки в такі моменти реакція буває надмірно бурхливою, і це незмінно тягне за собою загострення у взаєминах. Тому краще знати заздалегідь, схильний ваш улюблений чоловік до ревнощів.

Астрологи виділили кілька знаків Зодіаку, яким найбільше властиве це почуття.

до Речі, побутує переконання, що ревнощі є ознакою того, що людина небайдужа до предмету своїх домагань. Втім, іноді демонстрація своєї уваги доходить до надмірної подозрителности і навіть до маніакально-патологічного почуття.

Астрологи назвали три знака Зодіаку для жінок, яким можна сміливо вручати "золото", "срібло" та "бронзу" на чемпіонаті з ревнощів.

У представниць прекрасної статі цими "счастливицами" є народжені під сузір'ям Лева, Рака і Козерога.

Владні Левиці

Випадок з жінками-Левицями спростовує судження, що ревнощі відчувають невпевнені в собі люди. Тут ситуація зворотна - вони на всі 100% вважають себе самими-самими, і будь-які натяки на те, що такий подарунок долі хто-небудь може затьмарити завдає їм особливо чутливий удар по гордості (або самолюбству). Чоловікам краще відразу взяти на замітку, що навіть натяки на флірт з іншими жінками не буде прощений, а сцени "справедливої відплати" можуть залишити душевні травми, але і тілесні шрами.

щоб уникнути недорозумений не забувайте надавати вашим улюбленим Левицям постійні знаки уваги і не скупіться на солодкі слова - винагорода від їх пристрасної любові окупляться сторицею.

Козероги - "залізні леді"

Жінки, народжені під сузір'ям Козерога, так довго мріяли про принца на білому коні, що щастя своє випускати з рук не мають наміру. Вони люблять контролювати все, що можна, адже хто зможе сумніватися в їх мудрості і досконалості? Так як досягти ідеалу зовсім не просто і вимагає постійних зусиль, боротьби і самодисципліни, жінки-Козероги "долучать" до цього і свого коханого. А він повинен бути завжди під рукою і як мінімум - у зоні досяжності, бути "відкритою книгою" і нічого не приховувати.

З іншого боку, відвертість у стосунках тільки зміцнює їх. До того ж варто додати, що якщо ваша "залізна леді" зможе дізнатися вас повністю і переконатися в надійності, то свій контроль послабить.

Чуттєві Раки

Жінки-Раки сентиментальні і досить емоційні, а також мають схильність "чіплятися" за дрібниці, які йдуть врозріз з їх власними поглядами чи мріями. Будь-які незначні нюанси здатні доставити їм більше переживань, ніж ви можете уявити, а вони - показати. Адже Раки можуть стримувати образи, проте накопичувати їх глибоко в серці. Чи можна очікувати від жінок-Раків бурхливих сцен ревнощів і биття посуду, але з-за підозр і переживань вони можуть замкнутися в собі, впасти в депресію.

Щоб цього уникнути, партнерам краще частіше влаштовувати романтичні вечері під місяцем, прогулянки біля набережної і звичайно ж чоловікам не варто забувати балувати свою избранницю презентами. Такі знаки уваги можуть перетворити для жінок-Раків час разом у справжню казку, а їх любов стане океаном ніжності, з усіма скарбами в глибинах.

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