RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Должны быть Филипс, а дают о-Срам": в Тернополе Укрпочта выдает не те LED-лампы (фото)

В программе обмена ламп накаливания возникают недоразумения (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Тернополе на почте начали выдавать не те LED-лампы, которые должны были. Вместо обещанной фирмы Philips тернополяне получают Osram. Горожане возмущаются и сообщают, что другие лампы хуже уровня энергосбережения.

Об этом написал тернополянин Святослав Журовский на своей странице в Facebook.

Что известно о скандале в Тернополе

В Украине действует программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Причиной тому стало сокращение потребления электроэнергии. Обмен можно осуществить в местных отделениях Укрпочты, уже выдавшей 1 000 000 обновленных ламп.

Однако у некоторых украинцев возникают существенные вопросы по поводу обмена. Так, например, в Тернополе начали выдавать лампочки фирмы Osram вместо обещанной Philips.

"Народ возмущается, что лампочки должны быть Филипс, а дают о-Срам! Неужели, наши почтальоны так предприимчивы?" - сообщает житель Тернополя Святослав Журовский.

Укрпочта выдает LED-лампы другой фирмы (фото: facebook.com/gsvster)

Он также отметил, что не все отделения почты справляются с дополнительной нагрузкой в виде обмена, что влечет за собой дополнительные очереди.

Очередь в отделении Укрпочты в Тернополе (фото: facebook.com/gsvster)

Различия продукции этих двух фирм состоят в цене и уровне энергосбережения. LED-лампа от Osram стоит в среднем 60 гривен, а от Philips - 72 гривны.

Кроме того, более дорогая лампочка мощнее на 4 Вт и имеет более высокий эквивалент лампы накаливания. Однако, как отмечают производители, лампа от Osram прослужит на 5 000 часов дольше Philips.

Другие пользователи сообщали на странице Укрпочты в Facebook, что получали лампы класса F i G, которые имеют сомнительную энергосбережение и вообще запрещены в Европе.

Скриншот

Как обменять лампочки в Украине

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія"
  • Нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек".
  • Укажите контактный номер телефона, отделение Укрпочты, где хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп
  • после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении Укрпочты 5 рабочих дней

Если нет возможности заказать через "Дію", просто посетите Укрпочту. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы. Если лампы будут налицо, их сразу же заменят.

Совершить обмен можно при условии совершеннолетия.

Раньше мы рассказывали, как починить светодиодную лампочку.

Читайте также, как сделать безопасную лампочку из двух батареек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольукрпошталампочка