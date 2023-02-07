"Должны быть Филипс, а дают о-Срам": в Тернополе Укрпочта выдает не те LED-лампы (фото)

В Тернополе на почте начали выдавать не те LED-лампы, которые должны были. Вместо обещанной фирмы Philips тернополяне получают Osram. Горожане возмущаются и сообщают, что другие лампы хуже уровня энергосбережения.
Об этом написал тернополянин Святослав Журовский на своей странице в Facebook.
В Украине действует программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Причиной тому стало сокращение потребления электроэнергии. Обмен можно осуществить в местных отделениях Укрпочты, уже выдавшей 1 000 000 обновленных ламп.
Однако у некоторых украинцев возникают существенные вопросы по поводу обмена. Так, например, в Тернополе начали выдавать лампочки фирмы Osram вместо обещанной Philips.
"Народ возмущается, что лампочки должны быть Филипс, а дают о-Срам! Неужели, наши почтальоны так предприимчивы?" - сообщает житель Тернополя Святослав Журовский.
Укрпочта выдает LED-лампы другой фирмы (фото: facebook.com/gsvster)
Он также отметил, что не все отделения почты справляются с дополнительной нагрузкой в виде обмена, что влечет за собой дополнительные очереди.
Очередь в отделении Укрпочты в Тернополе (фото: facebook.com/gsvster)
Различия продукции этих двух фирм состоят в цене и уровне энергосбережения. LED-лампа от Osram стоит в среднем 60 гривен, а от Philips - 72 гривны.
Кроме того, более дорогая лампочка мощнее на 4 Вт и имеет более высокий эквивалент лампы накаливания. Однако, как отмечают производители, лампа от Osram прослужит на 5 000 часов дольше Philips.
Другие пользователи сообщали на странице Укрпочты в Facebook, что получали лампы класса F i G, которые имеют сомнительную энергосбережение и вообще запрещены в Европе.
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Если нет возможности заказать через "Дію", просто посетите Укрпочту. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы. Если лампы будут налицо, их сразу же заменят.
Совершить обмен можно при условии совершеннолетия.
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