У Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв: передадуть ЗСУ
У Рівненській області з початку війни з Росією у п'яних водіїв вилучили понад 200 автомобілів. Транспорт передадуть на потреби Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рівненської обласної державної адміністрації.
"За півтора місяця воєнного стану в Рівненській області виявили 233 водії в стані сп'яніння", йдеться в повідомленні.
На всіх порушників складено протоколи за статтею 130 Адміністративного кодексу України (управління транспортними засобами або судами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Надалі матеріали будуть передані до суду.
Найбільше водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння виявили в обласному центрі - 93 людини.
Зазначається, що всі автомобілі вилучила поліція. Надалі транспорт передадуть ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна розібрало ситуації, в яких при військовому стані можуть вилучити автомобіль.
Війна Росії проти України триває 45-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!