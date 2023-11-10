Маленький автор мема "Скоро вже буде Паска" выдал забавное видео о Рождестве: это стоит увидеть

5-летний Матвей Брус из Черкаской области, ставший звездой сети благодаря своему забавному рассказу о Пасхе, выпустил новый хит. На этот раз мальчик заявил, что скоро уже будет не "Паска", а Рождество.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новое видео с мальчиком разместил в TikTok его отец.

"Скоро уже будет... Рождество!"

Маленький украинец показался перед камерой на своей "фирменной" локации. Мальчик рассказал о своей жизни посреди поля, на котором работали его родственники. В этот раз ребенок рассказал, какой праздник уже стоит ждать украинцам. Более того, Матвей даже дал совет.

"Скоро уже будет Рождество, друзья. Так что утепляйтесь", - сказал мальчик.

Также Матвей поделился радостной новостью. У него выпали первые молочные зубы, поэтому ребенок искренне улыбался на камеру, но точно не на "все 32". При этом мальчик рассказал шутку от своего деда.

Матвей Брус (скриншот)

Как реагирует сеть

Новое видео с мальчиком мгновенно "завирусилось". В TikTok его рассказ уже собрал около 4 миллионов просмотров. В комментариях фаны пишут, что Матвею удалось повторить успех своего мема "Скоро вже буде Паска".

Скоро вже буде... Різдво!

Маленький Матвій Брус видав новий хіт і він не про "Паску" #матвійбрус #скоровжебудепаска pic.twitter.com/GSIb76mSyH — Поліна Іваненко (@polinarbcua) November 10, 2023

Кто такой Матвей Брус

Маленький мальчик из Черкасской области стал звездой благодаря видео, на котором он очень смешно рассказал о Пасхе. Матвей растет в семье фермеров, поэтому проводит много времени рядом с родителями и видит, как они работают. Поэтому ребенок достаточно осведомлен в хозяйственных делах и даже помогает рекламировать продукцию семьи.

"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, сардельку та ковбаска", - говорил ребенок.

Эти слова наложили музыку, благодаря чему мем стал еще и вирусным треком. Его выпустила группа МЮСЛІ UA.