Маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією (фото)

На кадрах, розміщених в мережі, зображені дві юні сестрички-вболівальниці. Дівчатка приблизно 6-7, їхнє волосся заплетене в коси-колоски, а на обличчях - непідробні емоції.

Цих сонечок звуть Мілана і Марічка Гусак, і вони стали героїнями матчу з Англією, ще до того, як матч відбувся.

На одному з фото видно, як діти співають гімн, поклавши праву руку на серце, а на іншому - їхні рученята склалися як для молитви, а очі направлені до неба.

Фото: Дівчатка-вболівальниці вразили своїми емоціями (instagram.com/maryna_gusak)

"Дві близнючки Марічка та Міланка Гусак - поки наші найвірніші фанатки в Римі. Вони третій день зустрічають та проводжають команду під готелем", - підписав кадри блогер під ніком vasmykola.

Відео: Віддані вболівальниці збірної України (instagram.com/vasmykola)

Фото: Автограф від Олександра Зінченка (instagram.com/maryna_gusak)

Судячи зі сторінки їхньої мами в Instagram, крихітки рік тому пішли до школи. А ще вони - спортсменки. Дівчатка займаються бальними танцями і художньою гімнастикою.

Нагадаємо, що збірна України програла з рахунком 0:4 збірній Англії в матчі чвертьфіналу у рамках Євро-2020. Відповідальний для українців матч відбувся 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Попри все вихід до вісімки найсильніших європейських команд - для українського футболу - визначне досягнення. Адже Україна раніше жодного разу не досягала навіть етапу плей-офф, вибуваючи після групових змагань.