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Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток

Київ, Четвер 21 січня 2021 11:20
Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток
Вдова загиблого бійця АТО потребує допомоги (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Удова трагічно загиблого бійця АТО потребує термінової допомоги. Оксані Сороці 40 років і у неї стався інсульт з розривом аневризми. У травні минулого року вона втратила коханого чоловіка Владислава, що дуже підірвало здоров'я.

Тепер їй потрібна допомога і підтримка для термінової операції, на яку необхідно зібрати 250 тисяч гривень. Оксана зараз перебуває в інституті нейрохірургії в Києві, пишуть у Facebook її друзі і численні вдячні батьки, діти яких були її вихованцями.

Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох дітокВдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток

Оксана з дітьми (фото: facebook.com/osmikus)

Оксана після смерті чоловіка виховує двох дітей - 9-річну Лізу і 14-річного Георгія, якого вона завжди лагідно називає Жориком. Більшу частину життя вона працює вихователем в дитячому саду. І це був як раз той випадок, коли людина працює за покликанням. Оксана - дуже добра, спокійна людина, до неї завжди шикувалися черги, щоб потрапити в групу "до Сороки".

У родині панувала любов і гармонія, Оксана чекала чоловіка Влада з кожної ротації. Але в травні 2020 року життя цієї чудової жінки змінилося.

Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток

Оксана з чоловіком Владиславом (фото: facebook.com/osmikus)

Тоді трапилася трагедія під Житомиром, у якій загинуло 7 учасників війни на Донбасі. Одним з них став боєць батальйону імені генерала Кульчицького - Владислав Мамиченко. Коли почалася війна, він залишив роботу в банку і пішов добровольцем.

Допомогти Оксані Сороці можна на карту 5168 7574 1578 7466 (Сорока Оксана Олександрівна). Важлива кожна копійка і рахунок йде на хвилини!

Вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції: допоможіть врятувати маму двох діток

Діагноз Оксани Сороки (facebook.com/osmikus)

Раніше ми писали, що відома волонтерка померла від COVID-19, тепер українців просять допомогти її дітям.

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