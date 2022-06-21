Маленька переселенка з Лисичанська знову чує завдяки проекту Ріната Ахметова

Ангеліна - переселенка з Лисичанська, чия родина переїхала до Харкова у перший день повномасштабної війни. У три з половиною роки, після перенесеного грипу та приймання антибіотиків дитина перестала реагувати на звуки, хоча до цього добре чула і розмовляла. Лікарі встановили дівчинці невтішний діагноз - двостороння сенсоневральна туговухість 4 ступеня.

Фахівці наголосили, що повернутися до повноцінного життя Ангеліні можуть допомогти сучасні слухові апарати. Але їхня вартість для сім’ї переселенців виявилася зависокою.

"Я майже втратила надію, що зможу дістати для своєї дитини ці апарати. У нас просто не було таких грошей", - розповідає Оксана Петренко, мама дівчинки.

На заклик про допомогу відгукнувся Фонд Ріната Ахметова, який допомагає діткам із вадами слуху з 2007 року.

У 2018 році цей напрям діяльності став окремим проєктом: "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую". Його учасники одержують високочутливі слухові протези, які підлаштовуються під індивідуальні особливості дитини.

"Не передати словами мої емоції, коли нам передзвонили з фонду. Це були сльози радості. Дуже дякую Рінату Ахметову за такий подарунок на сьомий день народження для моєї дитини", - каже жінка.

Тепер в Ангеліни з’явилася можливість не лише чути голоси рідних, але й жити повним життям, ні в чому не поступаючись своїм одноліткам.

"Уже після трьох-чотирьох місяців адаптації до слухових апаратів дівчинка зможе спочатку чути звуки, а потім і повноцінно адаптуватися до навколишнього середовища", - пояснює Олександр Рябцев, лікар-сурдолог вищої категорії.

Завдяки проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" понад 200 хлопчиків і дівчаток, які мали глухоту від народження або набули її, отримали в подарунок слухові апарати.

За 16 років роботи фонду підтримку за різними напрямками отримали 5 мільйонів дітей.